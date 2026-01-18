Il match avrà inizio alle ore 15:00 e metterà in palio tre punti importanti che possono essere fondamentali per i loro obiettivi stagionali

Jacopo del Monaco 18 gennaio - 10:46

Altra domenica di grande calcio: spettacolo che non mancherà nemmeno in Francia. Tra le tante squadre in campo ci sono anche lo Strasburgo ed il Metz. I due club, infatti, si sfideranno nel match valevole per il diciottesimo turno della Ligue 1, il primo del girone di ritorno. L'incontro avrà inizio alle ore 15:00 e si svolgerà presso lo Stade de la Meinau. Aspettando il calcio d'inizio della partita, vediamo insieme le statistiche riguardanti i precedenti della sfida.

I padroni di casa, allenati dall'inglese Gary O'Neil, occupano l'ottava posizione in classifica con 24 punti, possono ancora lottare per un posto in zona Europa e non ottengono una vittoria in campionato dal 2-0 contro il Lille datato 9 novembre. La squadra ospite, invece, ha come tecnico Stephan Le Mignan ed in questo momento si trova al diciottesimo nonché ultimo posto avendo totalizzato 12 punti, gli stessi che ha l'Auxerre. Così come i loro avversari di oggi, anche i granata non vincono dal 9 novembre, giorno in cui hanno battuto 2-1 il Nizza.

Strasburgo-Metz, i precedenti — Il primo match disputato tra le due squadre risale alla stagione 1935/1936 con il Metz che ha conquistato la vittoria battendo gli avversari 5-1. Da quel momento, le due compagini hanno giocato contro 120 volte e proprio i Grenats, che non vincono contro lo Strasburgo dal match disputato l'11 gennaio di sei anni fa e deciso dalla rete del difensore John Boye, hanno le statistiche a favore. Infatti, hanno ottenuto 49 vittorie, 34 pareggi e 37 sconfitte. Lo Strasburgo, dal canto suo, sta mantenendo una striscia d'imbattibilità da sette match, avendo collezionato un solo pareggio e ben sei vittorie di fila. Anche la statistica dei gol tende dalla parte del Metz, che ne ha realizzati 183, ventuno in più rispetto agli avversari di oggi.

Tenendo conto dei match disputati nella massima competizione francese, i due club si sono affrontati 103 volte e le statistiche si dividono così: 42 vittorie dei Grenats, 30 del Racing e 31 incontri terminati in parità. Nell'edizione in corso della Ligue 1, le due squadre hanno giocato contro nella partita valevole per la prima giornata di campionato. Sfida che lo Strasburgo ha vinto di misura grazie alla rete, arrivato al minuto 86, del centravanti argentino Joaquin Panichelli.

Se si tengono conto dei soli 51 incontri di campionato disputati a Strasburgo, i padroni di casa hanno ottenuto la vittoria in 21 occasioni, nove in più dei loro avversari mentre i pareggi sono a quota 18. Uno degli incontri più memorabili tra i due club risale alla stagione 1947/1948, annata in cui il Racing ha battuto 8-4 i Grenats. L'ultima vittoria in campionato del Metz in casa biancoblù, invece, risale al 2-3 datato 8 marzo 2008 con reti di Guèye, Barbosa e N'Diaye. Tra le fila granata c'era un calciatore alla sua prima stagione tra i professionisti: Miralem Pjanić, che poi avrebbe giocato anche in Serie A con Roma e Juventus.