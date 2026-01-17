Lo streaming gratis della gara di campionato Strasburgo-Metz: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 10:32)

La Ligue 1 francese propone una sfida importante allo Stade de la Meinau, dove Strasburgo e Metz si affrontano domenica 18 gennaio alle ore 15:00. Un derby sempre sentito, con i padroni di casa pronti a sfruttare il fattore campo e gli ospiti chiamati a una prova di carattere in un contesto tradizionalmente complicato.

Hai tre possibilità per guardare Strasburgo-Metz in streaming gratis:

Dove vedere Strasburgo-Metz in diretta TV e in streaming LIVE — La gara sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Per accedere alla diretta è sufficiente registrarsi tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Strasburgo-Metz e tutti gli altri eventi presenti nel palinsesto live.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Strasburgo-Metz” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Lo Strasburgo, settimo a 24 punti, sta vivendo una stagione positiva e punta con decisione alla parte sinistra della classifica. La squadra di Liam Rosenior ha trovato continuità soprattutto tra le mura amiche e vuole sfruttare questa gara per consolidare la propria posizione, facendo leva su intensità e qualità offensiva.

Situazione opposta per il Metz, diciottesimo e ultimo a 12 punti, impegnato in una difficile lotta salvezza. La formazione guidata da Stephane Le Mignan è chiamata a raccogliere punti anche su campi complicati, cercando solidità difensiva e cinismo nelle poche occasioni concesse.

Le probabili formazioni di Strasburgo-Metz — Entrambe le squadre si presentano con sistemi di gioco ben definiti. Lo Strasburgo dovrebbe confermare il 3-4-1-2, modulo che garantisce equilibrio e permette a Enciso di agire tra le linee alle spalle di Emegha e Panichelli. Il Metz risponde con il 3-4-2-1, assetto più prudente ma pensato per ripartire velocemente sfruttando la fisicità del reparto offensivo.

Strasburgo (3-4-1-2): Penders, Hogsberg, Sarr, Chillwell, Doué, Barco, Ouattara, Moreira, Enciso, Emegha, Panichelli. Allenatore: Liam Rosenior

Metz (3-4-2-1): Fischer, Gbamin, Sané, Ballo-Touré, Kouao, Traoré, Touré, Abuashvili, Sabaly, Hein, Diallo. Allenatore: Stephane Le Mignan