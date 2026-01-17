Lo streaming gratis della gara di campionato Potenza-Casertana: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 10:22)

Il Girone C di Serie C propone una sfida interessante allo stadio Viviani: Potenza-Casertana, in programma domenica 18 gennaio alle ore 14:30. Il Potenza, decimo a 26 punti, va a caccia di continuità per rimanere agganciato alla zona playoff, mentre la Casertana, terza a 39 punti, vuole proseguire la corsa nelle primissime posizioni della classifica. Di seguito tutte le informazioni utili per seguire il match in diretta.

Hai tre possibilità per guardare Potenza-Casertana in streaming gratis:

Dove vedere Potenza-Casertana in diretta TV e in streaming LIVE — La partita sarà visibile in streaming gratuito su Sisal, Lottomatica e Goldbet, piattaforme che trasmettono gli eventi sportivi previa registrazione. Per accedere alla diretta è necessario aprire un conto tramite il link dedicato ed effettuare un deposito minimo di 10 euro, che consente di seguire Potenza-Casertana e molte altre gare di Serie C.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Sisal, Lottomatica o Goldbet

Avere un saldo attivo o aver piazzato una scommessa nelle ultime 24 ore

Cercare “Potenza-Casertana” nella sezione Live Streaming

Il momento delle due squadre — Il Potenza, decimo con 26 punti, sta vivendo una stagione equilibrata e vuole sfruttare il fattore campo per avvicinarsi ulteriormente alla zona playoff. Pietro De Giorgio dovrebbe confermare il 4-4-2, modulo che punta sulla solidità difensiva e sulla spinta degli esterni, con D’Auria e Selleri riferimenti offensivi chiamati a concretizzare le occasioni create dal centrocampo.

La Casertana, terza a 39 punti, arriva in Basilicata con l’obiettivo di continuare il proprio cammino nelle zone nobili della classifica. Federico Coppitelli si affida al 5-4-1, assetto molto compatto che garantisce equilibrio e copertura difensiva, affidandosi alla fisicità e al lavoro offensivo di Vano, supportato dagli inserimenti di Kallon e Bentivegna.

Le probabili formazioni di Potenza-Casertana — Il Potenza dovrebbe schierarsi con il consueto 4-4-2, cercando ampiezza e ritmo sugli esterni. La Casertana risponde con il 5-4-1, puntando su organizzazione e ripartenze.

Potenza (4-4-2): Alastra, Novella, Riggio, Camigliano, Rocchetti, Petrungaro, Castorani, Felippe, Siatounis, Selleri, D’Auria. Allenatore: Pietro De Giorgio

Casertana (5-4-1): Di Lucia, Liotti, Bacchetti, Rocchi, Heinz, Oukhadda, Bentivegna, Pezzella, Toscano, Kallon, Vano. Allenatore: Federico Coppitelli