Torino-Roma: dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE

Gianmarco Inguscio Collaboratore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 10:16)

Dopo la sfida in Coppa Italia vinta dai granata, Torino e Roma si sfideranno in occasione della ventunesima giornata di Serie A, in programma domenica 18 gennaio presso lo stadio Olimpico Grande Torino. Il calcio d'inizio del match sarà alle ore 18:00. Confermare quanto di buono è stato fatto nel match di Coppa, sarà l'obiettivo principale di Baroni, ma d'altra parte Gasperini, non vorrà perdere terreno dal gruppo di testa. Lo spettacolo è assicurato. Scopriamo insieme tutte le informazioni utili per seguire la partita, le formazioni e il momento delle due squadre.

Torino-Roma, dove vedere la gara — La partita sarà trasmessa in diretta tv Sky Sport ( sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 251) e in co-esclusiva sul sito di DAZN. La diretta streaming sarà disponibile anche su smartphone, tablet e PC su Sky Go e NOW TV. Per i clienti di SkySport che hanno sottoscritto l'abbonamento a Zona DAZN potranno seguire la diretta del match sul canale DAZN 1 (canale 214 di Sky).

La situazione delle due squadre — Il Torino di Baroni si trova al dodicesimo posto in classifica con 23 punti. Finora l'incostanza di risultati ha caratterizzato il cammino dei granata. Infatti, nelle ultime sei partite, escludendo la vittoria in Coppa contro la squadra della capitale, hanno rimediato tre sconfitte, rispettivamente contro Cagliari, Udinese e Atalanta, a fronte di tre vittorie, conseguite contro la Cremonese, sul campo del Sassuolo e con il Verona. Quest'ultima rappresenta ancora l'ultima vittoria in campionato, prima delle sconfitte con Udinese e Atalanta. La zona salvezza è ampiamente lontana, ma una squadra attrezzata come il Torino dovrà puntare alla zona sinistra della classifica; pertanto, Vlasic e compagni dovranno invertire il ruolino di marcia e riconquistare stabilità e identità.

La Roma di Gasperini invece, punta più in alto che può. La classifica la vede al quinto posto con 39 punti, ma la prima della classe, l'Inter di Chivu, dista appena sette lunghezze. Il tecnico dei giallorossi ha dato fiducia ed equilibrio all'ambiente e i soli 12 gol subiti evidenziano il buon lavoro tecnico e tattico. Certo, quelli fatti sono appena 24, ma finora il campionato della Roma si sta rivelando una vera sorpresa. Negli ultimi incontri ha ottenuto successi contro Sassuolo e Lecce, dopo aver rimediato la sconfitta sul campo dell'Atalanta. La sconfitta in Coppa Italia può essere solo un episodio, ma questo sarà un match di Serie A e la posta in palio potrebbe essere ancora più alta.

Probabili formazioni di Torino-Roma — Baroni conferma il 3-5-2 con Lazaro sulla corsia di destra e Aboukhlal sul versante opposto a fungere da pedine fondamentale per assistere la coppia d'attacco composta da Adams e Simeone. Zapata e Ngonge restano alla finestra, ma attualmente la coppia titolare dovrebbe essere dallo scozzese e dall'argentino. In difesa Maripan gestisce al centro, con Cono e Ismajli, quest'ultimo in ballottaggio con Tamese. In mediana IIkhan si contende la maglia da titolare con Gineitis.

Gasperini non si smentisce e nel suo 3-4-2-1 non ci sono incertezze. Tutti i calciatori dovrebbero partire dal primo minuto fatta eccezione per Pellegrini che è insidiato dal talento di Pisilli, ma al momento il classe 2004 sembra più defilato. In difesa, N'Dicka viene sostenuto da Hermoso e Mancini, mentre in mediana il capitano Cristante è affiancato da Konè. Celik e Wesley ad agire sulle corsie laterali per servire al meglio l'unica punta Dybala.

Torino (4-3-3): Paleari; Ismajli, Maripan, Coco; Lazaro, Casadei, IIkhan, Vlasic, Aboukhlal; Adams, Zapata. Allenatore: Marco Baroni

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Celik, Konè, Cristante, Wesley; Soulè, Pellegrini, Dybala. Allenatore: Gian Piero Gasperini