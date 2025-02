Alla fine del match contro il New York City, il numero 10 e capitano dell'Inter Miami, Lionel Messi, ha afferrato per la nuca il vice allenatore degli avversari: multato dalla MLS

Sergio Pace Redattore 26 febbraio 2025 (modifica il 26 febbraio 2025 | 20:38)

Non un inizio di campionato come Messie compagni si aspettavano. L'Inter Miami ha infatti pareggiato 2-2 con il New York City nella prima giornata della Major League Soccer 2025. Gli Herons hanno trovato il gol del definitivo pareggio solo al 10' minuto di recupero con Telasco Segovia. Il finale di gara è stato ancor più movimentato, con Messi particolarmente furioso con il direttore di gara, Rosendo Mendoza, per alcune decisioni arbitrali durante il match che non lo hanno convinto. In particolare, il numero 10 e capitano dell'Inter Miami ha voluto spiegazioni sull'espulsione del suo compagno di squadra, Tomas Aviles, avvenuta al 23' del primo tempo per fallo da ultimo uomo.

Il campione argentino ha protestato in maniera plateale e abbastanza veemente con l'arbitro che lo ha ammonito per proteste. Ma non è finita lì. L'ex Barcellona e Paris Saint-Germain ha poi avuto un battibecco piuttosto acceso con Mehdi Ballouchy, uno degli assistenti dell'allenatore del New York City, Pascal Jansen. Dopo uno scambio di "opinioni" su alcuni episodi della partita, Messi si è allontanato per poi tornare da Ballouchy. A quel punto la "Pulce" con la mano destra ha stretto la nuca dell'assistente.

Messi multato — Lo scontro fisico tra Messi e Ballouchy è stato prontamente sedato, con i due rivali che sono stati separati. Il gesto dell'argentino non è comunque passato inosservato nel movimentato finale della partita tra Inter Miami e New York City. La commissione disciplinare della MLS, infatti, ha annunciato di aver comminato una sanzione disciplinare a Messi. Come avviene solitamente da quelle parti, non è stato reso noto l'importo della multa che Messi dovrà pagare.

Insomma, la prima partita di campionato per l'Inter Miami di Messi poteva andare meglio. Tornando al campo, il match per la formazione guidata in panchina da Javier Mascherano prometteva bene. L'Inter Miami, infatti, era passata in vantaggio già al 5' con Tomas Aviles su assist proprio di Messi. Già al 10' i padroni di casa sono stati costretti ad effettuare la prima sostituzione per l'infortunio occorso a Fafa Picault (al suo posto dentro Robert Taylor).

Al 23' il motivo per cui Messi è andato in escandescenza, ovvero l'espulsione diretta ad Aviles per fallo da ultimo uomo. Nell'occasione ammonito anche l'altro ex Barcellona, Jordi Alba, per proteste. Il New York City ha poi pareggiato i conti al 26' con la rete siglata da Mitja Ilenic, per poi completare la rimonta con il vantaggio di Alonso Martinez al 55'. Il 2-2 dell'Inter Miami è arrivato, come detto, al 100' - maxi recupero di 11 minuti - con Segovia. E il finale di gara lo conosciamo...