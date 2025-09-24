L'episodio è avvenuto durante l'intervallo della partita di ritorno dei Quarti di Finale tra gli argentini e il Fluminense

Filippo Montoli 24 settembre - 09:45

Durante la partita tra Fluminense e Lanús si sono verificati degli scontri tra la polizia e i tifosi ospiti. All'intervallo, le Forze dell'Ordine locali si sono scontrate con gli argentini prima all'interno dello stadio e poi nel settore riservato ai granata. È stato necessario l'uso di lacrimogeni e proiettili di gomma per sedare gli animi. L'episodio ha causato il ritardo del calcio d'inizio del secondo tempo di circa venti minuti. Ecco cosa è successo tra polizia e supporter del Lanús.

I violenti scontri nel settore ospiti tra polizia e tifosi del Lanus — A un mese quasi esatto dai gravissimi fatti avvenuti durante Independiente e Universidad de Chile, torna a scorrere il sangue negli stadi sudamericani. Durante la gara di ritorno dei Quarti di Finale di Copa Sudamericana tra Fluminense e Lanús, la polizia brasiliana si è scontrata con i tifosi arrivati dall'Argentina. Secondo le prime indiscrezioni, l'intervento sarebbe avvenuto per sedare una rissa tra gli stessi tifosi ospiti, ma la situazione è rapidamente scappata di mano.

Gli scontri si sono verificati durante l'intervallo della sfida. Prima all'interno dello stadio e poi sulle tribune stesse. La polizia brasiliana è dovuta ricorrere all'uso di lacrimogeni, proiettili di gomma e manganelli per riportare l'ordine. Rispetto all'episodio del mese scorso, il bilancio è molto meno grave, ma nei video circolati in rete si vedono diversi tifosi con ferite alla testa e al corpo per i colpi subiti. La partita, dopo un ritardo di venti minuti, è potuta quindi riprendere. Prima, però, i giocatori argentini hanno voluto avere conferma che tutto fosse a posto, dato che diversi di loro avevano familiari presenti nel settore.

A gara ripresa sull'1-0 per i padroni di casa, il Lanús è riuscito a trovare il gol del pareggio con Aquino al minuto 67, il quale è bastato per passare il turno. La vittoria per 1-0 all'andata ha garantito agli uomini di Mauricio Pellegrino di accedere alle Semifinali del torneo. Qui affronterà la vincente tra Alianza Lima e Universidad de Chile, in campo domani notte e dopo lo 0-0 dell'andata.