Sulla terra battuta: la Stella Rossa raggiunge il +14 prima del derby di Belgrado

Su un difficile campo in terra battuta piuttosto a Ivanjica, i giocatori della stella Rossa hanno sconfitto lo Javor, aumentando il loro vantaggio sul Partizan a più 14, nel 23° turno incompleto della Super League serba.

Nonostante il 169esimo derby eterno di Belgrado sia ormai in arrivo e sia in programma venerdì, l'allenatore Miloš Milojević ha schierato quasi la squadra dei titolarissimi ad Ivanjica.

Stella Rossa a più 14 in attesa della partita del Partizan

I bianconeri devono ancora giocare contro il Radnicki nel corso del turno di campionato, ma il vantaggio della Zvezda resta altissimo in attesa del derby di Belgrado. A Ivanjica, i biancorossi hanno segnato il 61esimo e il 62esimo gol stagionale, cosa che non ha fatto altro che aumentare il saldo come squadra più prolifica della Super League serba