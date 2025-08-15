Supercoppa di Germania, il percorso dello Stoccarda fino alla finale

Anche la scorsa stagione la squadra di Hoeness ha giocato la finale di Supercoppa, ma ha perso contro il Leverkusen: quest'anno sarà diverso?

Jacopo del Monaco 15 agosto 2025 (modifica il 15 agosto 2025 | 12:32)

Domani sera, alle ore 20:30, si giocherà presso la MHP Arena la finale della Supercoppa di Germania tra lo Stoccarda ed il Bayern Monaco. I bavaresi parteciperanno in quanto vincitori dell'ultima Bundesliga, mentre i padroni di casa giocheranno il match grazie alla conquista della DFB-Pokal, ovvero la Coppa nazionale. Aspettando il calcio d'inizio, ecco un recap sulla cavalcata degli Schwaben.

Stoccarda in Supercoppa di Germania, il percorso — Da quest'anno, la Supercoppa di Germania avrà un nuovo nome: Franz Beckenbauer Supercup, in memoria del leggendario difensore del Bayern Monaco e della Nazionale tedesca. Lo Stoccarda, domani sera, giocherà per la seconda volta di fila la Supercoppa: lo scorso anno l'avversario era il Bayer Leverkusen, contro cui ha perso solamente ai rigori.

La scorsa stagione, il club tedesco ha concluso il campionato al nono posto e ha vinto la Coppa nazionale. Il suo percorso in coppa è iniziato con una manita ai danni del Preußen Münster. Nel turno successivo, la squadra allenata da Sebastian Hoeness ha vinto 2-1 in casa contro il Kaiserslautern, finalista della DFB-Pokal 2023/2024. Agli ottavi di finale, i Roten hanno affrontato il Regensburg, squadra della terza divisione tedesca contro cui hanno vinto 0-3: Enzo Millot, Anrie Chase e Nick Woltemade hanno deciso la trasferta.

Nel turno successivo, quindi ai quarti, lo Stoccarda ha vinto di misura contro l'Augsburg grazie alla rete di Deniz Undav al 30esimo minuto di gioco. In semifinale, gli Svevi hanno affrontato in casa il Lipsia e hanno staccato il pass per la finale vincendo 3-1: per loro hanno segnato Angelo Stiller, Woltemade e Jamie Leweling; mentre Benjamin Sesko, oggi al Manchester United, è stato l'autore della rete del momentaneo 2-1. In finale, lo Stoccarda ha affrontato l'Arminia Bielefeld e ha sollevato il trofeo vincendo 2-4 grazie alla doppietta di Millot ed i gol di Woltemade ed Undav. Le reti dell'Arminia, segnate entrambe dopo il minuto 80, portano la firma di Julian Kania e l'autogol di Josha Vagnoman.