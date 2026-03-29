L'ex Bologna non sta vivendo una buona stagione con il club inglese e chiede più spazio. Vitor Pereira è avvertito

Mattia Celio Redattore 29 marzo 2026 (modifica il 29 marzo 2026 | 18:46)

Se con la sua Svizzera Dan Ndoye si sta togliendo soddisfazioni, lo stesso non si può dire con il Nottingham Forest. L'ex giocatore del Bologna è stato uno dei migliori in campo nella partita contro la Germania, nonostante il KO per 3-4, eppure in Inghilterra la stagione non sta andando come sperava e non solo per gli scarsi risultati della squadra. Proprio l'ex Felsineo ha voluto lanciare una frecciatina al suo club.

Svizzera, Ndoye brilla e punge il Nottingham Forest: "Ho giocato pochissimi minuti" — Nella partita contro la Germania dello scorso venerdì, Dan Ndoye ha aperto le marcature segnando il gol del momentaneo vantaggio della Svizzerache alla fine, però, si è dovuta arrendere ai tedeschi per 3-4. Nonostante la sconfitta, l'ex Bologna è stata una delle note positive della squadra di Murat Yakin e adesso punta il Mondiale ormai alle porte.

Se però in Nazionale Ndoye si sta levando soddisfazioni, con il Nottingham Forest (la squadra di club in cui milita) la stagione non è stata certo memorabile. I Forrest al momento sono in lotta per la permanenza in Premier League a soli 3 punti dalla zona retrocessione in un'annata che visto succedersi ben 4 allenatori. Ma non è solo per questo. In questa stagione, il classe 2000 non ha accumulato molto minutaggio e da quando Vitor Pereira siede in panchina è stato titolare solo una volta nelle ultime 6 partite in cui è sceso in campo.

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"Quando ho l'opportunità di giocare, do sempre il massimo. Non ho moltissimi minuti nel mio club, ma con la Nazionale sto dimostrando di avere delle qualità. Mi sento benissimo con la Svizzera e ho voglia di godermi questi momenti", ha aggiunto Ndoye in un'intervista rilasciata a RTS. Parole che non hanno bisogno di interpretazioni.