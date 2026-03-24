Dopo l'elezione del nuovo sindaco, si riapre clamorosamente il dialogo tra il Comune di Parigi e il presidente del PSG, Nasser al-Khelaïfi. L'obiettivo del club è l'acquisto del Parco dei Principi

Francesco Intorre 24 marzo - 17:09

Nell'ultimo fine settimana sono andate in scena le elezioni municipali a Parigi. Il nuovo sindaco della capitale francese è Emmanuel Grégoire, che ha subito deciso di riscaldare i rapporti tra il Comune e il presidente del PSG, Nasser al-Khelaïfi. I due hanno già affrontato la delicata questione che riguarda il Parco dei Principi. I dialoghi ufficiali inizieranno al più presto, probabilmente prima della fine dell'estate, e l'obiettivo del PSG è chiarissimo. L'intenzione del club transalpino è quella di acquistare lo stadio. Grégoire, rispetto alla precedente amministrazione, è favorevole alla vendita a titolo personale. Questo è un passo fondamentale per il prestigio e il raggio d'azione internazionale del club, ma il Comune parigino è pronto a dettare le sue rigide regole.

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I rigidi paletti del Comune e l'ostacolo politico — Grégoire, ovviamente, vuole imporre condizioni severe per tutelare la storia della città. La prima regola è il divieto assoluto sui naming rights. Il nome dell'impianto dovrà restare "Parco dei Principi" e non si potrà cambiare in nessun modo per far posto a sponsor. Un'altra regola imprescindibile è l'inserimento di una clausola di priorità di riacquisto per la città, qualora il PSG dovesse decidere di rivenderlo in futuro. La vera sfida, però, sarà convincere il Consiglio di Parigi a firmare il mandato di vendita. Il sindaco è d'accordo, ma guida un'unione di sinistra (storicamente contraria a una cessione di questo tipo) e spera in un decisivo appoggio dell'opposizione di destra. Per farsi approvare l'operazione, Grégoire presenterà un progetto di riqualificazione totale dell'intero 16º arrondissement, potendo contare anche sull'appoggio incondizionato della tifoseria parigina.

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La valutazione economica: l'incognita del Ministero — Se i paletti urbanistici e politici sono chiari, il lato economico della trattativa è ancora tutto da scrivere. Non potrà decidere tutto il Comune, perché la valutazione ufficiale spetta per legge al Ministero dell'Economia e delle Finanze. Inizialmente, Grégoire aveva ipotizzato pubblicamente una forchetta vastissima, tra 0 e un miliardo, ma fonti vicine al dossier parlano di una base di partenza realistica di circa 300 milioni di euro. Una cifra lontana dal tetto del miliardo proprio perché il club, che diventerebbe a tutti gli effetti l'unico proprietario dello stadio, dovrà farsi interamente carico dei pesantissimi costi di ristrutturazione e ammodernamento della struttura.

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