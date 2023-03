Svolta in Francia: arbitri microfonati in questo finale di stagione?

Quella che sta circolando, appare qualcosa di più di una semplice idea. La Federcalcio francese, secondo Get French Football News, vorrebbe microfonare gli arbitri di Ligue 1 e Ligue 2 per questo finale di stagione. Lo scopo è quello di trovare una maggiore trasparenza tra i protagonisti in campo, giocati e direttori di gara, e la sala Var. Oltre a ciò i tifosi nello stadio potrebbero essere informati sulle decisioni prese in sala Var.