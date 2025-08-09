Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Walsall all'esordio in Football League Two (quarta divisione del campionato inglese), lo Swindon Town cerca il riscatto oggi pomeriggio contro il Cambridge United. La partita è in programma alle 16 e sarà una sfida speciale per i Robins perché potranno giocare nella loro casa, il County Ground. Un permesso che, tuttavia, è stato ottenuto a sole 24 ore dal fischio d'inizio.
Lo Swindon Town potrà giocare al County Ground: il via libera arriva a 24 ore dal match
Swindon Town, ufficiale l'esordio casalingo al County Ground—
Adesso è ufficiale. Lo Swindon Town può giocare le partite casalinghe nel suo County Ground. Il via libera è stato dato nella giornata di ieri a poche ore dalla sfida di oggi pomeriggio contro il Cambridge United, partita valida per la seconda giornata di Football League Two. La squadra di Ian Holloway potrà così contare sul pieno supporto dei loro tifosi per provare a riscattare la sconfitta contro il Walsall nella partita di esordio della stagione.
Come riporta il quotidiano Talk Sport, l'impianto da 15.728 posti non ha potuto ospitare una sola amichevole pre-campionato, portando un gruppo di tifosi a sostenere che lo stadio non soddisfaceva gli standard di sicurezza. Ma nelle ultime settimane l'Event Safety Advisory Group del Consiglio comunale di Swindon ha identificato i punti critici della sicurezza dello stadio, la cui riparazione costerà 250.000 sterline, incluso l'accesso ai veicoli di emergenza.
L'ispezione finale si è svolta venerdì, il giorno prima dell'esordio casalingo contro il Cambridge United. La dirigenza dei Robins ha inoltre confermato che il Nigel Eady County Ground ha superato l'audit di sicurezza del Consiglio comunale di Swindon e dell'Event Safety Advisory Group dopo aver completato tutti i lavori necessari. Unico punto dell'impianto che necessita ancora di controlli è la tribuna Stratton Bank, settore dei tifosi ospiti. Un settore che, in generale, rimane chiuso a meno che non sia sold out, come lo sarà invece nella sfida di oggi pomeriggio.
