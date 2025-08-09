Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Walsall all'esordio in Football League Two (quarta divisione del campionato inglese), lo Swindon Town cerca il riscatto oggi pomeriggio contro il Cambridge United . La partita è in programma alle 16 e sarà una sfida speciale per i Robins perché potranno giocare nella loro casa, il County Ground. Un permesso che, tuttavia, è stato ottenuto a sole 24 ore dal fischio d'inizio.

L'ispezione finale si è svolta venerdì, il giorno prima dell'esordio casalingo contro il Cambridge United. La dirigenza dei Robins ha inoltre confermato che il Nigel Eady County Ground ha superato l'audit di sicurezza del Consiglio comunale di Swindon e dell'Event Safety Advisory Group dopo aver completato tutti i lavori necessari. Unico punto dell'impianto che necessita ancora di controlli è la tribuna Stratton Bank, settore dei tifosi ospiti. Un settore che, in generale, rimane chiuso a meno che non sia sold out, come lo sarà invece nella sfida di oggi pomeriggio.