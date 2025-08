Il tecnico punta i riflettori su un proprio supporter reo di un comportamento molto grave ai danni dell'estremo difensore avversario intimando di prendere provvedimenti

Alessia Bartiromo 3 agosto - 13:01

La condotta seria ed educata dei tifosi nel calcio è un aspetto da sempre importantissimo, tenuto molto in considerazione dagli stessi club che stigmatizzano gli episodi di violenza e quelli che potrebbero causare dei danni fisici morali a cose e persone all'interno degli stadi di appartenenza. Ben lo sa loSwindon Town, squadra inglese della Football League Two, che ieri ha affrontato il Walsall perdendo per 2-1. Al momento del gol dei padroni di casa, un tifoso dello Swindon avrebbe lanciato un sediolino al portiere avversario, mandando il tecnico Ian Holloway su tutte le furie.

Il ko dello Swindon Town contro il Walsall e l'episodio — Lo Swindon Town ieri è andato a fare visita al Walsall, in una gara valida per la League Two. Il match è stato sin da subito molto intenso e teso, con la squadra di casa che passa in vantaggio all'8' con Weir svoltando la partita a proprio favore. L'espulsione di Comley al 21' dà ancora una speranza ai calciatori dello Swindon, che premono il piede sull'acceleratore per pareggiare e ci riescono al 79' con Wright. Mentre il match sembrava finire sul risultato di pari, arriva la beffa nel finale: al 91', in pieno recupero, Barrett trova la rete della vittoria facendo esplodere il Bescot Stadium. Proprio in quel momento avviene il misfatto: un tifoso ospite lancia un sediolino all'indirizzo del portiere di casa, mandando su tutte le furie il tecnico Ian Holloway che era in panchina, poco distante.

L'accusa del tecnico Ian Holloway e i provvedimenti del club — Lo stesso tecnico Ian Holloway ha posto sotto i riflettori il grave episodio, promettendo una vera e propria caccia al tifoso o ai tifosi responsabili in un lungo video postato sui canali ufficiali del club: "Sono disgustato da chiunque fosse quella persona. Chiunque tu sia, non sei un tifoso dello Swindon. Non ti avrò e spero che tu venga scoperto. Questo è assolutamente orribile. Come osi mettere il nostro club nella situazione in cui hai appena fatto ... Non ti vogliamo nel calcio. Se hai strappato un sedile e l'hai lanciato contro qualcuno, non ti sopporto, chiunque tu sia. E io ti troverò. Voglio che troviamo quella persona e la facciamo vergognare".

Gli fa eco anche la società che lavorerà in collaborazione con il Walsall per ricercare i responsabili: "Questo comportamento non ha assolutamente posto nella nostra squadra di calcio o nel gioco in generale. Cerchiamo di essere chiari: qualsiasi individuo trovato coinvolto in tali azioni dovrà affrontare le sanzioni più severe possibili, compresi gli ordini di divieto e l'azione legale ove appropriato". Oltre l'episodio del sediolino, ci sono stati numerosi scontri a margine del match, distruggendo anche alcune aree dello stadio e aggredendo degli steward.