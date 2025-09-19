L'ex portiere della Juventus ha elogiato il suo nuovo compagno di squadra, Joan García, ritenendolo tra i portieri migliori in Europa.

Giammarco Probo 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 15:52)

Ex portiere della Juventus, Wojciech Szczesny ha vissuto una parentesi parecchio positiva al Barcellona, nonostante sembrasse intenzionato a concludere la sua carriera da calciatore. Lo scorso anno con la squadra di Flick il polacco ha ottenuto ottimi risultati, mettendosi in mostra come primo portiere al posto dell'infortunato Tre Stegen. Quest'anno, però, il Barça ha puntato su Joan García, compromettendo la titolarità di Szczesny. L'estremo difensore ha spiegato ad As come sta vivendo questo inizio di stagione, passato prevalentemente in panchina.

Le parole di Szczesny — Szczesny è passato dall'essere titolare fisso a riserva del giovane Joao García. Ciò, però, non ha provocato brutte reazioni nell'ex portiere della Juventus, che ha affermato: "Sono un sostituto e non mi dispiace la cosa. Il mio ruolo in questa stagione è preparare Joan García al meglio per le partite. Penso che sia un portiere con un potenziale incredibile, già tra i migliori in Europa".

Spesso i portieri soffrono la panchina, ma non è questo il caso del numero 12 del Barcellona. Szczesny, infatti, oltre a spendere parole al miele verso il suo compagno di squadra, affermando di preparalo al meglio per le prossime sfide del Barça, ha spiegato: "Sono molto orgoglioso di ricoprire questo ruolo, perché sono stato preparato per questo fin dalla firma del mio nuovo contratto. Joan manca di esperienza ai massimi livelli, ed è un aspetto che deve consolidare. Cercherò di aiutarlo a mantenere un livello costante per tutta la stagione. Non è facile giocare ogni tre giorni sotto così tanta pressione. È qualcosa che deve imparare".