La nazionale di calcio messicana sarà presente anche ai Mondiali 2026. Questa volta però, non parteciperà con un posto guadagnato tramite qualificazione, bensì come nazione ospitante in compartecipazione con Stati Uniti e Canada. Non è la prima volta che el tricolor dona i suoi spazi per dare casa ad una delle competizioni sportive più importanti del mondo, se non la più importante. Già negli anni 1970 e nel 1986, il Messico aveva ospitato i Mondiali di calcio, ottenendo i risultati nazionali migliori di sempre nella competizione intercontinentale. In quelle sole 2 edizioni, el tri ha conquistato i quarti di finale persi rispettivamente contro l'Italia per 1-4 e contro la Germania Ovest ai rigori. La storia della nazionale di calcio messicana e soprattutto le statistiche, raccontano di una squadra non sempre fortunata e pronta ad affrontare la Coppa del Mondo.

PANAMA CITY, PANAMA - 22 GENNAIO: Victor Guzman del Messico colpisce di testa il pallone durante un'amichevole internazionale tra Panama e Messico allo stadio Rommel Fernandez il 22 gennaio 2026 a Panama City, Panama. (Foto di Hector Vivas/Getty Images)

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Il pessimo record ai Mondiali del Messico

La nazionale messicana, prima squadra a raggiungere le 3 ospitate mondiali, sarà la prescelta per aprire la competizione. L'11 giugno 2026, andrà in onda Messico contro Sudafrica nel famoso stadio Azteca, capiente per circa 80 mila spettatori. El Tri si giocherà l'accesso alla fase ad eliminazione diretta con Corea del Sud, Repubblica Ceca e proprio i Bafana Bafana. Due partite verrano disputate a Città del Messico e una a Guadalajara, nello stadio del Chivas.

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Partite in streaming live

Tuttavia, il Messico non parte come favorito del girone. La nazione ospitante ha subito 28 sconfitte in 60 match disputati nella Coppa del Mondo, quasi la metà. Questo dato segna come el tri sia stato eliminato nella fase ai gironi per ben 8 volte, l'unica nazionale a registrare questo numero. Inoltre, il Messico detiene il record della Coppa per la differenza reti più negativa, ovvero -39 (62 gol segnati e 101 subiti). Nonostante l'ultima brutta eliminazione a Qatar 2022 (interrotta una striscia di 7 ottavi di finale in fila), i messicani possono fregiarsi della CONCAF Gold Cup 2025 ottenuta ai danni degli Stati Uniti. Un risultato di buon auspicio per il futuro estivo.

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