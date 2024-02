Tees-wear derby e raccolta fondi per Chris: grande attesa per Middlesbrough-Sunderland

Il derby Tees–Wear è il derby calcistico disputato tra il Middlesbrough e il Sunderland, separati da 2 fiumi e 30 miglia, nel nord-est dell'Inghilterra. Entrambe a metà classifica in Championship, il Sunderland ha 3 punti in più...

In campo domenica 4 febbraio alle 13.00

Ad agosto, Chris Wood, ha subito la sua seconda emorragia cerebrale provocando un grave ictus che lo ha lasciato ricoverato in ospedale per quasi tre mesi. Ora è tornato a casa con la sua famiglia ma ha una completa debolezza nella parte destra del corpo. Chris necessita di riabilitazione neurologica specialistica, che non può essere fornita dal servizio sanitario nazionale. L’obiettivo della raccolta fondi è di 15mila sterline.