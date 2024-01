Pre-derby, il Sunderland si scusa dopo aver decorato il bar dello stadio con i colori del Newcastle…

Il Sunderland è stato scosso da una reazione negativa da parte dei propri tifosi dopo che il Black Cats Bar è stato ridecorato con gli slogan del Newcastle United in vista del derby Wear-Tyne di questo fine settimana

Il Sunderland è stato costretto a scusarsi a seguito della reazione dei tifosi dopo che sono emerse le foto della loro area di ospitalità aziendale a tema Newcastle United allo Stadium of Light in vista del derby di Wear-Tyne di questo fine settimana. I tifosi del Sunderland sono già furiosi per la gestione da parte del club dell'accordo sui biglietti per il terzo turno della FA Cup, con l'aumento di 6.000 posti concesso ai tifosi Newcastle, il che significa che i tifosi ospiti saranno ospitati sia nel livello superiore che in quello inferiore della tribuna nord - con quelli di casa Di conseguenza, i titolari dell'abbonamento stagionale sono stati spostati dal livello inferiore e prima della recente partita casalinga del club contro il Coventry City sono stati sollevati striscioni di protesta che criticavano tale decisione.

Ma il bello doveva ancora venire...

L'indignazione suscitata da quella decisione, infatti, è impallidita in confronto alla vera e propria sommossa causata dalla scelta del club di ridecorare il Black Cats Bar nella Tribuna nord, completo di segnaletica che includeva slogan come "Black & White" (i colori dei Magpies del Newcastle...), "Keep The Black White Flying High", "We Are We Are United" e "Howay The Lads". Il Sunderland ha rilasciato una dichiarazione in cui riconosce un "grave errore di giudizio" e si scusa con i sostenitori, e ha promesso di riportare il Black Cats Bar al suo stato precedente.

Il club afferma inoltre che ci sarà una revisione immediata per scoprire come è stato consentito che tutto questo avvenisse. La dichiarazione recita: "Il Sunderland AFC riconosce che è stato commesso un grave errore di giudizio in relazione al Black Cats Bar".

Non solo: "Ci scusiamo con i nostri tifosi per la comprensibile protesta che hanno giustamente espresso e che il loro sentimento è condiviso dalla proprietà del club e dal consiglio di amministrazione, che hanno richiesto che venga intrapresa una revisione immediata per determinare come si è svolto questo processo. La proprietà e il consiglio di amministrazione hanno inoltre preso la decisione diretta di riportare lo spazio al suo stato originale e ci scusiamo ancora una volta con i nostri sostenitori per non aver risolto il problema prima".

