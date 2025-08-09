Nonostante l'imbarazzo iniziale, l'allenatore olandese del Bayer Leverkusen ha risposto con fermezza, riuscendo a non cadere nella provocazione tesa dal giornalista

Giorgio Abbratozzato 9 agosto - 16:27

Dopo l'amichevole persa 2-0 contro il Chelsea, l'allenatore del Bayer Leverkusen Erik Ten Hag ha risposto a diverse domande dei giornalisti. In maniera del tutto inaspettata arriva anche una provocazione su Cristiano Ronaldo, con cui il tecnico olandese non ebbe un rapporto idilliaco ai tempi dello United. L'allenatore ha provato a dribblare la questione fingendo nonchalance.

Ten Hag su Ronaldo: "Gli auguro il meglio" — Il giornalista ha posto una domanda provocatoria all'allenatore, che aveva avuto più di qualche problema con la gestione del portoghese ai tempi dello United. "Cristiano è uno dei giocatori attualmente più in forma dell'attuale panorama mondiale; l'altro giorno ha segnato una tripletta. Pensi ancora che sia lui il problema?", è stata la domanda molto diretta.

Il tecnico è rimasto visibilmente spiazzato dall'interrogativo, ma, nonostante un certo imbarazzo iniziale, si è lanciato nella risposta senza cedere alla provocazione: "Per me non è un problema. Non lo è mai stato. Ma comunque è passato. Quel che è successo resta nel passato. Nonostante tutto, con il Manchester United abbiamo vinto due trofei. Gli auguro il meglio per il futuro e anche la migliore delle fortune".

Ma davvero tutto è sistemato? — Leggendo tra le righe, il tecnico ha voluto sottolineare la vittoria di due trofei senza il campione portoghese. In poche parole, Ten Hag ha trovato rapidamente una strada per sviare la questione e rispondere a tono, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa citando i due trofei vinti. Il rapporto tra l'olandese e CR7 è sempre stato molto discusso per le scelte del tecnico, che non hanno mai trovato il consenso di Cristiano.