Filippo Montoli 2 settembre 2025 (modifica il 2 settembre 2025 | 10:40)

Erik Ten Hag, tramite la sua agenzia SEG, ha rilasciato delle dichiarazioni sull'esonero del Bayer Leverkusen. Il tecnico olandese ha espresso i propri dubbi su una scelta che secondo lui è troppo anticipata. La proprietà non ha apprezzato l'inizio di stagione delle Aspirine, che hanno sì vinto il primo turno di DFB Pokal ma in campionato hanno raccolto solo 1 punto in due partite. Ecco le dichiarazioni di Ten Hag sul suo esonero.

Ten Hag: "Con una squadra rivoluzionata serve tempo" — Il nuovo corso del Bayer Leverkusen targato Erik Ten Hag è già arrivato alla sua conclusione. Prestazioni non eccellenti e figuracce pre-campionato sono costate caro all'ex Manchester United e Ajax. L'olandese, però, non ha aspettato molto per far sapere la sua sulla decisione della proprietà tedesca di esonerarlo. In un comunicato diffuso tramite la sua agenzia SEG ha evidenziato l'assurdità di questa scelta: "L'annuncio è stato per me una totale sorpresa. Separarsi da un allenatore dopo sole due giornate di campionato non ha precedenti".

Per Ten Hag, dopo un'estate simile, tempo e pazienza erano fondamentali: "Molti giocatori chiave che avevano contribuito ai successi precedenti hanno lasciato la squadra. Mettere insieme quella nuova e creare unità è un processo che richiede tempo e fiducia. Un nuovo allenatore merita la libertà di realizzare la sua visione, stabilire standard e lasciare il proprio segno sullo stile di gioco".

Il tecnico ha espresso inoltre il suo rammarico per un rapporto con la società mai del tutto sbocciato: "Ho intrapreso questa avventura con convinzione ed energia. Purtroppo la società non era disposta a darmi tempo e fiducia necessari e la cosa mi rammarica. Ho la sensazione che non ci sia mai stata una relazione basata sulla fiducia reciproca".