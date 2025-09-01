Una partenza shock prima della doccia gelata. Dopo poche settimane, il Bayer Leverkusen ha deciso per la svolta immediata in panchina

Alessandro Savoldi 1 settembre 2025 (modifica il 1 settembre 2025 | 12:21)

Due partite, un punto, l'esonero: l'avventura di Erik ten Hag al Bayer Leverkusen finisce praticamente prima di iniziare. L'avvio pessimo ha convinto la dirigenza delle Aspirine a sostituire l'allenatore olandese. L'indiscrezione era trapelata nelle scorse ore dalla BILD. Ora, la conferma da parte della società tramite un comunicato ufficiale.

L'esonero di Ten Hag dopo un avvio da dimenticare — Dopo una partenza estremamente negativa in Bundesliga, il Bayer Leverkusen è la prima squadra dei top 5 campionati a cambiare allenatore. La sconfitta all'esordio in campionato contro l'Hoffenheim, in casa, aveva acceso la spia d'allarme per la dirigenza dei rossoneri. Il pareggio con il Werder Brema ha trasformato la scintilla in incendio. A incidere particolarmente sono anche le modalità con cui il Werder ha strappato un punticino alla squadra di Ten Hag. Il Leverkusen vinceva infatti 1-3 al 64', con l'avversario in 10. Poi i padroni di casa hanno rimontato, prima con Schmidt e poi con Coulibaly, trovando il pari nel recupero, a tempo ormai scaduto, nonostante l'inferiorità numerica.

E dunque un avvio pessimo, che ha spinto la dirigenza a prendere subito il provvedimento più drastico. "Il Bayer 04 ha sollevato dall'incarico l'allenatore Erik ten Hag con effetto immediato. Lo staff tecnico in seconda assumerà temporaneamente la guida della squadra", scrive sui social il club rossonero.

Il Direttore Sportivo Simon Rolfes ha commentato così la decisione del club: "Non è stata facile. Nessuno voleva questo passo. Tuttavia, le ultime settimane hanno dimostrato che costruire una squadra nuova e vincente con questa formazione non è produttivo. Crediamo fermamente nella qualità della nostra squadra e ora faremo tutto il possibile per compiere i prossimi passi nel nostro sviluppo con una nuova formazione".

Nel comunicato, si aggiungono anche le parole del Presidente del Consiglio di Amministrazione Fernando Carro: "Una separazione in questa fase iniziale della stagione è dolorosa, ma crediamo che fosse necessaria. Il nostro obiettivo rimane raggiungere gli obiettivi prefissati per la stagione: questo richiede le migliori condizioni possibili a tutti i livelli. Ora si tratta di ripartire appieno e di trovare nuovamente queste condizioni".

Adesso bisognerà capire che tipo di profilo punteranno le Aspirine per guidare la squadra. Sicuramente non sarà facile trovare il nome giusto, dopo l'addio di Xabi Alonso della scorsa stagione, come dimostrato dalla breve esperienza di Ten Hag. Intanto i rossoneri hanno comunicato l'ingaggio di Eliesse Ben Seghir, in arrivo dal Monaco. Il marocchino metterà a disposizione del nuovo allenatore tecnica e creatività. Vedremo se il successore del tecnico ex Ajax e Manchester United sarà in grado di farne buon uso.