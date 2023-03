Tenerife, nel derby canario maglie del Las Palmas vietate fuori dal settore ospiti

Alcuni tifosi del Las Palmas avevano acquistato i biglietti presso la biglietteria dello stadio Heliodoro di Tenerife situata al di fuori dell'area riservata ai tifosi ospiti. Ma non potranno tifare la propria squadra nel solito modo, poiché non potranno esporre magliette o qualsiasi emblema che li identifichi con i colori della propria squadra. Le reazioni a questo provvedimento non si sono fatte attendere. Da parte del Las Palmas, il tecnico García Pimienta: "La cosa più importante nel calcio sono i tifosi. Con rispetto ed educazione, senza fare storie, potresti andare in un altro stadio a tifare per il tuo squadra. Non mi sembrava giusto che tu non potessi andare in un altro campo con la maglia della tua squadra".