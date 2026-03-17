Il Bordeaux interrompe i rapporti con il gruppo di tifosi dopo gli avvenimenti successi nel Gennaio 2024: i sostenitori replicano a questo allontanamento rispondendo al club con un forte comunicato

Vincenzo Di Chio 17 marzo - 10:19

Negli ultimi mesi, il rapporto tra il Girondins de Bordeauxe il gruppo di tifosi di North Gate (gruppo di tifosi fondato nel 2023) si è fatto estremamente teso. Tutto è iniziato dopo la condanna di due membri del gruppo per violenze aggravate nei confronti di un altro tifoso appartenente agli Ultramarines, storico gruppo rivale della città, In risposta a questi scontri, risalenti a gennaio 2024, il Club francese ha deciso di non riconoscere più ufficialmente la North Gate, scatenando aspre reazioni da parte dei sostenitori coinvolti.

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La North Gate prende posizione — Il gruppo, nato nel maggio 2023 come voce indipendente dei tifosi, ha espresso la propria contrarietà alla decisione del Club, sottolineando che i comportamenti oggetto di condanna erano azioni individuali e non rappresentano l'intero collettivo. I membri della North Gate hanno evidenziato come la scelta di punire l'intero gruppo appaia ingiusta e sproporzionata rispetto ai fatti.

In un comunicato, il gruppo ha spiegato che il proprio scopo è quello di sostenere la squadra, portare voce critica ed indipendente, contrastando alcune scelte della dirigenza, e che la libertà di esprimere opinioni non debba essere un problema. Nonostante questa situazione, La North Gate ha ribadito la disponibilità al dialogo per trovare una soluzione costruttiva.

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Il comunicato del gruppo — In un comunicato il gruppo ha voluto far sentire le proprie ragioni:

"Ci sembra difficile vedere in questo allontanamento come una semplice reazione ai fatti giudicati recentemente. Il nostro gruppo è nato per portare una voce indipendente e critica, in opposizione alla direzione attuale. Ci assumiamo le nostre posizioni e le nostre critiche per il bene del club. Questa libertà di espressione oggi sembra disturbare. Sanzionare collettivamente il gruppo non risolverà nulla e non farà accentuare le divisioni già esistenti tra noi tifosi. Qualunque cosa accada, il nostro legame con il club rimarrà intatto".

Il gruppo ha inoltre ricordato gli scontri avvenuti ad aprile 2024, sia prima della partita contro il Paris Fc sia prima del match contro lo Stade Brochin, quando le forze dell'ordine con dei gas lacrimogeni sono dovute intervenire per separare i tifosi dei due gruppi, dopo i tentativi degli Ultramarines di impedire l'ingresso della North Gate allo stadio.

Gli episodi violenti e la disparità di trattamento — Gli episodi che hanno innescato la controversia risalgono a gennaio 2024:alcuni membri della North Gate erano stati coinvolti in un'aggressione nei confronti di un Ultramarines, provocando gravi danni alla vittima. Successivamente, due dei tre membri coinvolti sono stati condannati a due e tre anni di carcere, oltre a tre anni di divieto di accesso allo stadio, mentre uno è stato assolto per beneficio del dubbio.

La North Gate ha denunciato come altri gruppi di tifosi coinvolti in situazioni simili o anche più gravi, non abbiano subito pene così pesanti. Il gruppo sostiene che il loro impegno, la loro dedizione e il loro amore verso la squadra non possono essere ridotti a singoli episodi.

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