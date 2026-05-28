Cresce la preoccupazione attorno alle condizioni fisiche di Neymar. Le ultime indiscrezioni provenienti dal Brasile parla infatti di un quadro clinico che potrebbe essere più serio del previsto, alimentando dubbi e tensioni in vista dei prossimi impegni della nazionale verdeoro.

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Neymar preoccupa il Brasile, le ultime dal ritiro verdeoro

Secondo quanto riportato da alcuni media sudamericani, l’attaccante brasiliano si sarebbe sottoposto nella giornata di ieri a una risonanza magnetica per valutare l’entità del problema fisico accusato nelle ultime settimane. Neymar sarebbe uscito dalla clinica particolarmente abbattuto, dettaglio che ha immediatamente aumentato le speculazioni sulle sue reali condizioni.

CUIABA, BRASILE - 12 OTTOBRE: Neymar Jr. del Brasile reagisce durante la partita di qualificazione ai Mondiali FIFA 2026 tra Brasile e Venezuela all'Arena Pantanal il 12 ottobre 2023 a Cuiabá, in Brasile. (Foto di Pedro Vilela/Getty Images)

Al momento, tuttavia, non sono arrivate comunicazioni ufficiali definitive né da parte del giocatore né dalla federazione brasiliana. Restano dunque indiscrezioni da prendere con cautela, anche se il clima attorno alla Seleção appare piuttosto teso. Sempre secondo le ricostruzioni circolate nelle ultime ore, lo staff tecnico guidato da Carlo Ancelotti sospetterebbe che il Santos abbia minimizzato il problema fisico del calciatore nei contatti con la CBF. Il club brasiliano avrebbe parlato di un semplice “piccolo edema” al polpaccio, ma i nuovi esami avrebbero evidenziato una situazione potenzialmente più delicata.

🚨🚨 LES NOUVELLES DE NEYMAR 🇧🇷 POUR LE MONDIAL SONT TRÈS INQUIÉTANTES… 😬🤕



Le Brésilien a passé hier une IRM et est ressorti de la clinique la tête basse, visiblement très abattu.



Le staff de Carlo Ancelotti soupçonne Santos d’avoir CACHÉ la véritable gravité de la… pic.twitter.com/RXxxxWXu4s — Actu Foot (@ActuFoot_) May 28, 2026

Anche su questo fronte, però, non risultano conferme ufficiali da parte delle società o degli organi federali coinvolti. Le valutazioni mediche proseguiranno nelle prossime ore per capire i tempi di recupero e l’effettiva entità dell’infortunio. Intanto una certezza già c’è: Neymar non prenderà parte alle amichevoli contro Panama ed Egitto. La decisione è stata presa per evitare ulteriori rischi e consentire al giocatore di proseguire il percorso di recupero senza forzature.

L’eventuale assenza prolungata del numero 10 rappresenterebbe un duro colpo per il Brasile, soprattutto in vista dei prossimi appuntamenti internazionali. I tifosi verdeoro attendono ora aggiornamenti ufficiali, sperando che l’allarme rientri rapidamente e che Neymar possa tornare presto a disposizione della nazionale.

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