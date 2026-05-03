I festeggiamenti per il titolo nazionale conquistato dal Porto sono stati segnati da un grave episodio a São João da Madeira, dove un incidente ha causato sette feriti, tra cui due minori. Come riporta A Bola, secondo le prime ricostruzioni, un’auto inserita in una carovana di tifosi, avrebbe perso il controllo salendo sul marciapiede, abbattendo prima un segnale stradale e poi travolgendo alcune persone presenti per celebrare il successo della squadra biancoblu. Le autorità stanno ora lavorando per chiarire con precisione la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.

Festa Porto in spogliatoio per la coppa del Portogallo

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L'intervento delle autorità

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Sul posto sono prontamente intervenuti i mezzi di soccorso, con il supporto di sei unità dei vigili del fuoco di São João da Madeira, del personale dell’INEM e degli agenti della PSP, impegnati nella gestione dell’emergenza e nella messa in sicurezza dell’area. Le persone coinvolte sono state assistite direttamente in loco, mentre al momento non sono ancora state rese note le condizioni precise dei feriti. Le forze dell’ordine hanno comunque già aperto un’indagine per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e stabilire eventuali responsabilità.

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L'andamento del Porto di Farioli

Ildiha costruito una stagione di grande solidità e continuità, imponendosi come la squadra più costante del campionato portoghese. Fin dalle prime giornate i biancoblu hanno mostrato organizzazione, equilibrio e una notevole efficacia sia in fase difensiva che offensiva, riuscendo a mantenere un ritmo alto nella lunga corsa al vertice. La capacità di rispondere nei momenti chiave e di evitare cali prolungati ha fatto la differenza rispetto alle rivali, permettendo aldi consolidare progressivamente la propria posizione fino alla conquista del titolo nazionale. Un percorso meritato, frutto di lavoro, identità e gestione lucida della stagione da parte dell’allenatore e del gruppo squadra.

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