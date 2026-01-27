Ter Stegen a Girona è già un idolo. E Michel lo esalta: “È ancora un big”

Il portiere tedesco punta a partecipare a quello che sarà, forse, il suo ultimo Mondiale

Federico Grimaldi 27 gennaio 2026 (modifica il 27 gennaio 2026 | 12:28)

Ter Stegen ha avuto una sola sfortuna nella sua carriera: nascere nel periodo di Manuel Neuer. Il portiere tedesco è da anni uno dei migliori in circolazione, ma non ha avuto la risonanza mediatica che avrebbe meritato. Non ha avuto una brutta carriera, anzi: per un lungo periodo ha difeso i pali di una delle squadre più forti del mondo, il Barcellona. Quello stesso Barcellona che lo ha messo alla porta, anche in maniera inaspettata. Ter Stegen ha avuto un lungo infortunio e - forse anche per questo - il club bluagrana ha deciso di puntare su altri portieri. Lui comunque non si è perso d'animo: gli è bastata una sola partita per entrare nei cuori dei tifosi del suo nuovo club, il Girona. La squadra spagnola ha pareggiato contro il Getafe e il tedesco è stato uno dei migliori in campo, se non il migliore. E Michel, allenatore della squadra catalanta, ha voluto esaltarlo così: "L'ho scelto io, è ancora un big".

Girona, Ter Stegen ha gia conquistato tutti: da Michel ai tifosi — Quando il talento c'è, non svanisce nel nulla: rimane bloccato per diverso tempo, ma alla distanza esce. Ed è un po' quello che è successo a Ter Stegen. Il portiere tedesco meritava ancora di sentirsi importante e quale occasione migliore di farlo in una rivale cittadina? La scelta è stata obbligata: messo alla porta dal Barcellona e costretto a trovare fortuna altrove. Ma la sua carriera è stata sempre così: dimostrare sempre di essere paragonato ai migliori al mondo. Con la Germania, ha sempre occupato il ruolo di riserva, con il Barcellona invece sembrava poter ritagliarsi un posto in paradiso in eterno: ma, il destino gli ha riservato un futuro beffardo. Ora, però, è tempo di ricominciare e di non rimanere fermo a leccarsi le ferite: ed è quello che Ter Stegen ha fatto.

Novanta minuti gli sono bastati per entrare nel cuore dei suoi nuovi tifosi, quelli del Girona. La squadra spagnola non è più ai vertici della classifica, ma sta tentando una lenta risalita per non rimanere invischiata nella lotta per non retrocedere. Michel ha un disperato bisogno di lui ed è anche per questo che ha deciso di puntare subito su di lui: "Ha fatto un debutto fantastico, ci dà molto nel gioco con i piedi e nella visione. È una mia scelta perché è un grande giocatore", ha detto il tecnico. Parole importanti, che saranno di buon auspicio, per un portiere - che punta a partecipare al suo ultimo Mondiale. Chi ben comincia..