Sembra non esserci pace per Marc-André ter Stegen. In quella che doveva essere la tappa della rinascita, il portiere tedesco ha incontrato l'ennesimo ostacolo di una carriera recente tormentata dalla sfortuna. Le notizie che arrivano oggi da Girona sono tutt'altro che rassicuranti: il trentatreenne, appena approdato in prestito dal Barcellona nel mercato di gennaio, ha subito un nuovo, grave infortunio che rischia di compromettere definitivamente anche le sue ambizioni per il Mondiale 2026.
Ter Stegen, l’incubo continua. Lesione al bicipite femorale e stop lunghissimo
L'infortunio e la diagnosi—
Durante la partita disputata sabato contro l'Oviedo, la sua seconda apparizione con la maglia del Girona, Ter Stegen è stato costretto a lasciare il campo a causa di un problema muscolare. Gli esami strumentali effettuati nelle ultime ore hanno confermato i timori iniziali: si tratta di una lesione del bicipite femorale, con il sospetto coinvolgimento del tendine. Le prime stime sui tempi di recupero sono impietose. Fonti vicine al club catalano parlano di uno stop che potrebbe variare dai due ai quattro mesi.
Se la prognosi peggiore dovesse essere confermata, la stagione del portiere sarebbe virtualmente finita, trascinando con sé il sogno di difendere i pali della Germania nella prossima Coppa del Mondo in Nord America.
Un prestito nato sotto una cattiva stella—
La beffa è doppia se si considera il contesto del trasferimento. Ter Stegen aveva lasciato il Barcellona proprio per sfuggire alla panchina. In blaugrana, infatti, le gerarchie erano ormai cambiate: l'investimento e la crescita di Joan García e la presenza di Wojciech Szczęsny avevano chiuso ogni spazio all'ex titolare indiscusso. Consapevole che senza minutaggio non avrebbe avuto chance di convocazione per il Mondiale, Ter Stegen aveva accettato la sfida del Girona, cercando nel club biancorosso la continuità necessaria per convincere il CT tedesco. Il piano, tuttavia, si è sgretolato dopo appena due gare. La situazione apre ora scenari di mercato imprevisti e malinconici.
Secondo quanto riportato da diversi media spagnoli, il Girona starebbe valutando seriamente la possibilità di interrompere il prestito in anticipo. Con un portiere indisponibile fino a primavera inoltrata, nel peggiore dei casi fino a fine stagione, il club non potrebbe permettersi di occupare uno slot in rosa.
La fragile carriera di Ter Stegen—
Per Ter Stegen, questo infortunio rappresenta un colpo psicologico durissimo. Dopo i problemi alla schiena del 2023 e la rottura del tendine rotuleo nel settembre 2024, questa ennesima ricaduta muscolare solleva interrogativi sulla sua tenuta fisica a lungo termine. Quella che doveva essere la primavera del riscatto si è trasformata, in questo freddo inizio di febbraio, in un nuovo inverno sportivo per il tedesco. Resta da vedere se, e come, il Barcellona e il Girona gestiranno contrattualmente questa delicata situazione nelle prossime settimane.
