Un prestito nato sotto una cattiva stella

La beffa è doppia se si considera il contesto del trasferimento. Ter Stegen aveva lasciato il Barcellona proprio per sfuggire alla panchina. In blaugrana, infatti, le gerarchie erano ormai cambiate: l'investimento e la crescita di Joan García e la presenza di Wojciech Szczęsny avevano chiuso ogni spazio all'ex titolare indiscusso. Consapevole che senza minutaggio non avrebbe avuto chance di convocazione per il Mondiale, Ter Stegen aveva accettato la sfida del Girona, cercando nel club biancorosso la continuità necessaria per convincere il CT tedesco. Il piano, tuttavia, si è sgretolato dopo appena due gare. La situazione apre ora scenari di mercato imprevisti e malinconici.