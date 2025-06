Terremoto in Perù: scossa di magnitudo 5.8 interrompe una partita

Scossa di magnitudo 5.8 al largo di Callao, in Perù: un morto, cinque feriti e partita sospesa per lo Sporting Cristal. Paura a Lima, danni a edifici e infrastrutture, nessun allarme tsunami

Il terremoto è stato avvertito distintamente in diverse aree del Paese, inclusa la capitale, dove molte persone si sono riversate per le strade in preda al panico. La scossa ha causato la morte di un uomo di 36 anni, colpito da una parete crollata in un edificio in costruzione nel nord di Lima. Altre cinque persone sono rimaste ferite e sono attualmente ricoverate in ospedale.