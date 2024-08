A Lidingö, cittadina a est di Stoccolma, l'allenamento serale di una giovane squadra locale è stato interrotto da un violento temporale. Un fulmine ha colpito diversi ragazzi: otto feriti, tre sono in condizioni serie

Tragedia sfiorata a Lidingö , in Svezia . Nella serata di giovedì nella cittadina situata a est della capitale svedese si è abbattuto un violento temporale che ha fatto temere il peggio. L'allenamento di una squadra giovanile locale è stato interrotto da un fulmine in campo.

L'allenamento serale di una squadra amatoriale vicino a Stoccolma si è rivelato un incubo per i giovani calciatori. Tragedia sfiorata e tanta la paura in quegli attimi concitati. Nel bel mezzo di un violento temporale diversi calciatori hanno avuto la non brillante idea di rifugiarsi sotto gli alberi a bordo campo.