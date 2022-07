Terza serie spagnola, una gioia per Mauricio Pochettino: il contratto di suo figlio

Il 21enne figlio dell’ex tecnico del PSG, dopo le non indimenticabili esperienze con Tottenham e Watford, firma col club catalano che milita in Primera División RFEF, la terza divisione del campionato spagnolo di calcio

Maurizio Pochettino, sì, con una zeta a differenza del padre Mauricio, è un nuovo rinforzo del Gimnàstic de Tarragona, squadra catalana che gioca nella terza divisione del calcio spagnolo. Il figlio dell’ex allenatore del Paris Saint Germain sbarca in Spagna dal Watford, team retrocesso nella passata stagione dalla Premier League in Championship.

Il ragazzo nato a Barcellona, poi nel mercato invernale del 2021, aveva capito che in quel momento non sarebbe stato preso in considerazione da mister José Mourinho per gli Spurs e ha deciso di trasferirsi al Watford.