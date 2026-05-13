L'avventura di Carlos Tevez sulla panchina del Talleres è ormai giunta al capolinea. Decisiva è stata la sconfitta di ieri sera nel derby contro il Belgrano (0-1), come riporta Tyc Sports. Il KO non è andato giù alla dirigenza dei Matadores Albiazul che, dunque, hanno preso la decisione di separarsi dall'ex attaccante, arrivato solo nel luglio del 2025.

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Carlos Tevez , ormai prossimo all'addio al Talleres. (Photo by Rodrigo Valle/Getty Images)

Carlos Tevez perde il derby col Belgrano e perde la panchina: il contratto non verrà rinnovato

🔵 ¡𝐌𝐮𝐜𝐡𝐚𝐬 𝐆𝐫𝐚𝐜𝐢𝐚𝐬 𝐂𝐚𝐫𝐥𝐢𝐭𝐨𝐬!



Agradecemos a todo el cuerpo técnico por el trabajo realizado durante estos doce meses. pic.twitter.com/HTOSVf6qgT — Club Atlético Talleres (@CATalleresdecba) May 13, 2026

Si conclude nel peggiore dei modi l'avventura di Carlos Tevez sulla panchina del. Il Fuerte Apache, infatti, è uscito sconfitta dal derby contro il, valevole per gli ottavi di finale di Primera Division, e per questo la dirigenza ha deciso di non rinnovargli il contratto. Arrivato sulla panchina bianconera nel luglio dell'anno scorso, l'ex attaccante dellaha totalizzato 36 presenze con il quarto posto nella fase campionato come miglior risultato.

Fino a qualche settimana l'ex giocatore e la dirigenza sembravano in procinto di continuare insieme e anche l'ex bianconero aveva dato il suo assenzo nel proseguire la sua avventura con i Matadores Albiazul ma il KO di ieri sera ha completamente ribaltato la situazione e non solo per il risultato ma anche per le prestazioni della squadra nelle ultime giornate, considerate troppo altalenanti soprattutto nelle sfide importanti come quella contro il Belgrano.

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Il contratto, dunque, che scadrà il prossimo 30 giugno non verrà rinnovato. Al Talleres rimane ora solo una partita in programma, ovvero la sfida contro l’Atlético Tucumán nei sedicesimi di finale di Coppa Argentina, in programma il 20 maggio a Santiago del Estero. Sarà l’ultimo appuntamento della stagione, anche se Tévez non siederà in panchina.

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