Tevez senza freni. L'ex attaccante della Juventus ha avuto uno scontro con un giornalista che lo ha punzecchiato circa il modo di giocare della sua squadra.
Le melodie di Tevez: Carlitos si dà alla musica colombiana...
Carlos Tevez, allenatore del Talleres de Cordoba, si è scontrato con un giornalista nell'intervista post-partita. Lo scontro tra i due è avvenuto dopo la gara tra la squadra allenata dall'Apache e lo Union Santa Fè, terminata 1-1.
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Tevez contro il giornalistaNel recupero della nona giornata del torneo di apertura, il Talleres de Cordoba, squadra guidata dall'ex attaccante della Juventus Carlos Tevez, ha visto sfumare la vittoria sul campo dello Union Santa Fe solo per un gol di Tarragona al 95esimo minuto. Nonostante ciò, nell'intervista post-partita uno dei giornalisti presenti in sala stampa ha chiesto al tecnico della "T" se questa fosse la partita peggio disputata dal suo arrivo della panchina.
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"La mia filosofia calcistica è completamente differente"Al tecnico argentino viene rimproverato l'atteggiamento troppo aggressivo e molto poco propositivo della sua squadra. Ma l'ex stella del Manchester United non ci sta: "Capisco la vostra filosofia calcistica, ma la mia è completamente diversa. La squadra lotta, e questo mi rende felice. Ecco perché abbiamo 26 punti". Per concludere l'allenatore del Talleres si è anche detto felice per la qualificazione ai play-off. Play-off che il Talleres avrà il vantaggio di giocare tra le mura amiche, essendosi qualificato quarto nel gruppo A, e nel quale affronterà i concittadini del Belgrano.
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