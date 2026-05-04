Carlos Tevez, allenatore del Talleres de Cordoba, si è scontrato con un giornalista nell'intervista post-partita. Lo scontro tra i due è avvenuto dopo la gara tra la squadra allenata dall'Apache e lo Union Santa Fè, terminata 1-1.

CORDOBA, ARGENTINA - APRIL 02: Carlos Tevez, Head Coach of Talleres, gestures during the Torneo Apertura 2026 match between Talleres and Boca Juniors at Mario Alberto Kempes Stadium on April 02, 2026 in Cordoba, Argentina. (Photo by Hernan Cortez/Getty Images)

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Tevez contro il giornalista

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Credo che semplicemente io non le piaccia come allenatore perché dice sempre le stesse cose. È questione di gusti, e questo è legittimo

". L'Apache ha poi continuato, difendendo la sua squadra e sottolineando quanto sia difficile uscire con i 3 punti dallo stadio 15 de Abril. "Quale squadra ha battuto l'Unión qui? Non lo sapete? Penso che dovreste saperlo".

Nel recupero della nona giornata del torneo di apertura, il Talleres de Cordoba, squadra guidata dall'ex attaccante della Juventus Carlos Tevez, ha visto sfumare la vittoria sul campo dello Union Santa Fe solo per un gol dial 95esimo minuto. Nonostante ciò, nell'intervista post-partita uno dei giornalisti presenti in sala stampa ha chiesto al tecnico della "" se questa fosse la partita peggio disputata dal suo arrivo della panchina.Carlos Tevez, che in panchina è coinvolto tanto quanto lo era in campo, si è innervosito con l'intervistatore e gli ha risposto in maniera molto diretta. "Con questa affermazione Carlitos si è riferito all'unica sconfitta subita dallo Union Santa Fe in casa, ad opera del

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"La mia filosofia calcistica è completamente differente"

Capisco la vostra filosofia calcistica, ma la mia è completamente diversa. La squadra lotta, e questo mi rende felice. Ecco perché abbiamo 26 punti

". Per concludere l'allenatore del Talleres si è anche detto felice per la qualificazione ai play-off. Play-off che il Talleres avrà il vantaggio di giocare tra le mura amiche, essendosi qualificato quarto nel gruppo A, e nel quale affronterà i concittadini del Belgrano.

Al tecnico argentino viene rimproverato l'atteggiamento troppo aggressivo e molto poco propositivo della sua squadra. Ma l'ex stella delnon ci sta: "

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