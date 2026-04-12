Florian Thauvin, ex giocatore dell'Udinese, sta brillando con il suo Lens e per la terza volta ha ottenuto il premio di MVP del mese dopo le ottime prestazioni nel mese di marzo. Ora l'obiettivo è spodestare il PSG di Luis Enrique dal primo posto

Luigi Mereu 12 aprile - 16:46

Dopo aver lasciato l'Udinese nell'ultima sessione di mercato estivo, Florian Thauvin è tornato a brillare con la maglia del Lens in Ligue 1 giocandosi il primo posto in campionato col Paris Saint Germain a sei giornate dal termine. Thauvin e compagni si trovano adesso a -4 punti dal primo posto, col PSG che deve ancora recuperare una partita per poter allungare la distanza e avviarsi verso l'ennesimo titolo Nazionale. Nel corso della stagione il francese in campionato ha racimolato 28 presenze condite da 9 gol e 5 assist.

Florian Thauvin, una nuova gioventù — A marzo il campione del mondo con la Francia nel 2018 ha segnato 3 reti e ha fornito 3 assist in 4 partite, di cui 2 assist e 1 gol arrivati contro l'Angers nella recente vittoria per 5-1. Nessun giocatore nella storia della Ligue 1 ha mai vinto più di 3 premi di MVP del mese, e gli altri a riuscirci sono stati: Zlatan Ibrahimovic (stagione 2013-2014), Franck Ribery (stagione 2005-2006) e Javier Pastore (stagione 2014-2015). La sua capacità di incidere non si limita però ai soli numeri. Le statistiche avanzate lo indicano come uno dei calciatori con la più alta percentuale di occasioni create per 90 minuti e dribbling riusciti nell'intero panorama francese.

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Rispetto all'esperienza in Serie A, dove Florian Thauvin era spesso costretto a compiti più di sacrificio o condizionato da un modulo più difensivista, al Lens gode di una libertà creativa totale. La sua centralità nel progetto tecnico lo ha rigenerato anche fisicamente, permettendogli di mantenere una continuità di rendimento che non si vedeva dai tempi di Marsiglia.