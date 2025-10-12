L'ex giocatore dell'Udinese ha realizzato la rete del 3-0 con una splendida coordinazione in semirovesciata. Lo stesso gesto con cui aveva segnato la sua ultima rete con i transalpini.

Mattia Celio Redattore 12 ottobre - 17:16

Una notte semplicemente magica quella vissuta da Florian Thauvin. L'ex giocatore dell'Udinese è stato riconvocato nella nazionale francese dopo 6 anni e venerdì, nella sfida contro l'Azerbaijan, ha festeggiato il suo ritorno in campo come meglio non poteva: con il gol. Un gol in semirovesciata simile a quello che aveva segnato nella sua ultima apparizione con i transalpini.

Thauvin, che ritorno e che rete: l'ex Udinese celebra così il suo ritorno in Nazionale — Florian Thauvin sta vivendo un momento magico. Dopo le due stagioni con l'Udinese, l'attaccante è tornato in patria per vestire la maglia del Lens. In sette presenze ha realizzato due reti. Un rendimento che ha aiutato i Sant et Or a posizionarsi al sesto posto alla pausa per le nazionali, con 13 punti, a -3 dalla capolista PSG. Ma soprattutto, un rendimento che ha convinto Didier Deschamps a riconvocarlo nella fila della Francia dopo ben 6 anni.

A 33 anni, l'ex bianconero, è tornato ad indossare la maglia dei les Tricolores nella sfida di venerdì contro l'Azerbaijan, valida per la qualificazione al Mondiale. Entrato negli ultimi minuti al posto del dolorante Kylian Mbappé, l'attaccante ha impiegato appena 60 secondi per rispondere presente... e alla grande. Theo Hernandez, dopo una cavalcata sul fondo, ha scodellato in mezzo all'area un pallone molto invitante, il resto lo ha fatto Thauvin: controllo e splendida semirovesciata incrociata a superare imparabilmente il portiere Magomedaliyev.

Non c'era modo migliore per celebrare il ritorno in Nazionale ma casuale è il fatto che l'ultima rete del 33 enne con la Francia è stato realizzato nello stesso modo. Era l'11 giugno del 2019, in una gara che la Francia campione del mondo in carica disputava ad Andorra. In quell'occasione il futuro giocatore dell'Udinese, ai tempi in forza al Marsiglia, segnò con una semirovesciata mancina su assist, guarda caso, di Mbappé. La partita, alla fine, terminò 4-0. Per il giocatore del Lens, inoltre, si è trattata della sua seconda marcatura con la maglia della Francia in 11 partite totali. Due reti realizzate entrambi nella stessa maniera, in semirovesciata.