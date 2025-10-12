In un momento di rissa, il tecnico argentino ed ex difensore del Bayer Leverkusen ha zittito un collaboratore avversario dopo un duro alterco. Argentina mercoledì sfiderà la Colombia

Mattia Celio Redattore 12 ottobre - 16:31

L'Argentina di Diego Placente raggiunge la Colombia nella semifinale del Mondiale U20. L'Albiceleste ha sconfitto il Messico per 2-0 grazie alle reti di Carrizo al 9' e di Silvetti al 56'. Una partita segnata da un finale molto caldo che ha visto come protagonista il tecnico argentino, autore di un gesto antisportivo nei confronti di un collaboratore degli aztechi che, a loro volta, hanno chiuso la sfida in 9 uomini.

Mondiale U20, Placente zittisce un collaboratore del Messico: la sfida finisce nel caos — La prima semifinale del Mondiale U20 sarà, dunque, tra Colombia e Argentina. La squadra di Diego Placente ha battuto i colleghi del Messico al termine di una sfida dominata ma finita nel caos. Sul 2-0 per l'Albiceleste, un duro intervento di Silvetti (l'autore del raddoppio) su Mora ha scatenato i primi segnali di attrito con Diego Ochoa che è stato espulso dopo una reazione al limite del regolamento contro il 17 argentino. Ed è proprio qui che il tecnico dei biancocelesti ha deciso di salire in cattedra.

Durante la rissa tra i giocatori, l'ex difensore del Bayer Leverkusen ha avuto un duro battibecco con il vice allenatore avversario. Ad un certo punto, stanco delle lamentele dell'azteco, l'argentino si è messo l'indice sulla bocca guardando negli occhi e ordinandogli di tacere. Con l'emozione alle stelle, la squadra messicana ha approfondito il suo gioco ruvido e una forte gomitata di Tahiel Jiménez, inizialmente sanzionato con un'ammonizione, ha innescato l'uso del cartellino di Placente, la cui revisione alla VAR ha portato alla modifica della sanzione e all'espulsione dell'attaccante azteco.

Alla fine della partita l'allenatore dell'Albiceleste ha dichiarato in conferenza stampa: "Molto contento, è stata una partita molto difficile contro un avversario complesso come il Messico. Sapevamo come affrontarla. Difendere quando era necessario difendersi e attaccare con gerarchia. Abituati al gioco che facciamo. Adesso pensiamo alla Colombia". La sfida sarà in programma mercoledì 15 ottobre (giovedì 16 alle 1.00 ora italiana).