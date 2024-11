Negli scorsi mesi la stampa tedesca aveva lanciato e ribattuto l'indiscrezione di una presunta rottura tra Thomas Muller e la sua compagna Lisa. Secondo il gossip, la loro relazione era arrivata al capolinea dopo 15 anni di matrimonio, ma va detto che di conferme non ne sono mai arrivate. Anzi, stando all'ultimo regalo che il calciatore ha presentato alla sua Lisa , si direbbe tutt'altro.

Si sa, Thomas Muller è un tipo molto stravagante e con tantissimi hobby al di fuori del mondo del calcio. Proprio insieme alla moglie Lisa, che pratica il dressage a livello agonistico, coltiva la passione per l'equitazione . I due hanno un'importante scuderia in Germania, a Monaco di Baviera, e si dà il caso che il maneggio Gut Wettlkam allevi anche dei veri e propri fuoriclasse. Checker 47 , cavallo che ha vinto l'oro alle Olimpiadi di Parigi guidato da Christian Kukuk , è infatti di proprietà della famiglia Muller.

Proprio il calciatore tedesco, sulla sua riscoperta passione per l'equitazione aveva commentato in una precedente intervista: "Mia moglie mi ha “infettato” con il virus dei cavalli. Sono creature molto amichevoli, sono di compagnia, esprimono calma ma allo stesso tempo anche forza ed eleganza".

Oltre all'equitazione, la famiglia Muller, ed in particolare la moglie Lisa, ha anche un altro grande hobby. Da inizio anno sta infatti prendendo lezioni di volo e conta a breve di riuscire a prendere il brevetto da pilota. Per incentivare questa sua passione, il marito ha deciso di regalarle direttamente un aereo, che Lisa potrà pilotare sui cieli della Germania una volta raggiunto il traguardo. Secondo quanto racconta la Bild, non si tratta affatto di un giocattolo. Il Pilatus PC12 acquistato dai Muller è stato costruito nel 2004, ha una portata massima di 10 persone e può volare fino ad una velocità di 519 km/h. Valore stimato? 2,4 milioni di euro.