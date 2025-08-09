L'ex numero 25, icona dei Bavaresi, ha organizzato una evento in cui venderà tutti i cimeli che ha conservato nei suoi anni di carriera: il ricavato andrà in beneficenza

Giorgio Abbratozzato 9 agosto 2025 (modifica il 9 agosto 2025 | 19:01)

Una delle icone del Bayern Monaco, dopo 25 anni di storia insieme, ha deciso di prendere una strada diversa. Thomas Muller, quest'estate, ha deciso di trasferirsi ai Vancouver Whitecaps. La sua nuova esperienza in MLS sta per iniziare, ma prima il campione tedesco ha deciso di mettere all'asta molti dei suoi ricordi dell'avventura bavarese. Magliette, bandierine, scarpe.... cimeli di ogni tipo saranno messi in vendita per donare in beneficenza tutto il ricavato.

L'iniziativa renderà felici molti tifosi, che potranno così provare ad accaparrarsi uno dei ricordi appartenuti al campione tedesco. L'asta sarà organizzata e gestita insieme alla fondazione Nicolaidis YoungWings, un progetto a cui l’atleta bavarese tiene molto e che offre sostegno a persone che hanno subito un lutto.

Gli oggetti di Muller in vendita all'asta — La lista di oggetti è molto ampia e varia. Ci saranno grandi classici, come maglie e felpe con cappuccio indossate dall'attaccante, o anche elementi più esclusivi, come uno delle 710 paia di scarpe da calcio Adidas F50 firmate a mano, prodotte esclusivamente per il suo record di presenze.

L’asta di addio include anche articoli insoliti legati a Muller e alla sua famiglia: tra questi una bandierina d’angolo della sua ultima partita in casa (10 maggio, 2-0 contro il Gladbach) e una scultura in legno a grandezza naturale di Muller, realizzata con una quercia di 200 anni, alta 2,25 metri (compreso il basamento) e del peso di 180 chili. L’opera d’arte è stata donata dalle Terme di Erding, uno degli sponsor dell’attaccante.

Oltre a Muller, anche l’ex compagno Manuel Neuer ha deciso di partecipare all'iniziativa fornendo dei guanti da portiere. Sacha Boey, Jonas Urbig e Joao Palhina hanno messo all’asta una maglia indossata da loro.

I tifosi avranno la possibilità di vincere all’asta la prima maglia di Muller con i Vancouver Whitecaps, quella che ha tenuto in mano al momento della firma del contratto. A differenza del Bayern, dove indossava il numero 25, Muller porterà il numero 13 con i Whitecaps in questa nuova esperienza. La maglia sarà aggiudicata a chi avrà fatto l’offerta più alta alla chiusura dell’asta. I fan avranno la possibilità di fare offerte fino al 7 settembre per assicurarsi uno degli oggetti di Muller.

Il ricavato andrà alla fondazione di Monaco che supporta i giovani dopo che hanno subito un lutto, offrendo vari servizi, come accompagnamento al lutto telefonico o di persona, gruppi di supporto e attività ricreative comuni.