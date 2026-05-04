A due giorni dalla sfida di ritorno, la partita del Parco dei Principi tra PSG-Bayern Monaco continua a fare parlare di se. Lo spettacolo offerto tra i due club con 9 reti messe a segno (5-4 per i parigini) è qualcosa che non capita tutte le volte su un campo di calcio, ma il risultato dello scorso martedì è anche lo spettacolo degno di due squadre che meritano di stare così in alto. Uno spettacolo degno di una finale. Proprio di questo ha voluto parlare Thomas Muller, ex bomber del club bavarese.

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Thomas Müller, giocatore del Bayern Monaco dal 2008 al 2025. (Photo by Stuart Franklin/Getty Images)

PSG-Bayern Monaco, Muller non ha dubbi sulla sfida del Parco dei Principi: "Raramente si assiste a partite così"

Lanon è ancora finita ma certamente ha trovato la sua partita dell'anno. Stiamo parlando ovviamente di quella tra PSG-Bayern Monaco disputata lo scorso martedì al Parco dei Principi che ha visto i padroni di casa vincere con uno spettacolare 5-4. Che i due club fossero delle potenze del calcio mondiale è risaputo ma certamente ben pochi si sarebbero aspettati uno spettacolo del genere, vedendo poi le azioni e le giocate che hanno reso la partita ancora più incredibile e... senza mezzi termini... leggendaria. E ancora non è finita qui.

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Dello stesso parere possono essere anche i tifosi del Bayern Monaco, nonostante il KO. Uno di questi è il grande ex Thomas Muller. Nella sua newsletter, l'attuale attaccante del Vancouver Whitecaps, non ha potuto fare altro che elogiare la prestazione sia della squadra di Luis Enrique che di quella di Kompany: "Quello che entrambe le squadre hanno offerto a Parigi è stata una vera pubblicità per il nostro sport - ha dichiarato - C'erano ritmo, abilità e intensità ai massimi livelli, sia in attacco che in difesa. Nonostante i nove gol, ho visto molte azioni individuali difensive eccezionali, in particolare".

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Un risultato che, però, ha anche diviso la critica. Nonostante lo spettacolare 5-4, più di qualcuno ha evidenziato più che altro la fragilità delle difese nel prendere così tanti gol. Muller ha risposto così: "Un 5-4 non è un disastro. Ci sono situazioni più comode, ovviamente. Ma il Paris Saint-Germain ha solo un gol di vantaggio, e la partita di ritorno si gioca in casa. In realtà, la prestazione del Bayern a Parigi mi è piaciuta ancora di più rispetto alle partite di Madrid".

Mercoledì ci sarà la sfida di ritorno all'Allianz Arena. Nonostante il gol di svantaggio l'ex numero 25 dei bavaresi è più che fiducioso: "Se il Bayern gioca altri 90 minuti come ha fatto a Parigi, vincerà con uno o due gol di scarto. Forza!".

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