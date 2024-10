Scatta l'arresto per quattro tifosi dell'Atletico Madrid che avevano incitato sui social i tifosi a rivolgere insulti razzisti a Vinicius Jr.

Luca Paesano 24 ottobre 2024 (modifica il 24 ottobre 2024 | 12:23)

Quattro presunti tifosi dell'Atletico Madrid sono stati arrestati oggi dalla polizia spagnola con l'accusa di aver organizzato una campagna d'odio sui social contro Vinicius Jr, alla vigilia del derby madrileno dello scorso 29 settembre. Le autorità avevano avviato le indagini successivamente a tre denunce presentate da parte de LaLiga e, come si legge in una nota diramata nelle scorse ore, non si escludono anche altri arresti.

Incitamento all'odio e insulti razzisti, arrestati quattro tifosi dell'Atletico Madrid — Come riporta DiarioAS, la Polizia Nazionale ha arrestato questa mattina quattro persone accusate di incitamento all'odio. I soggetti sono ritenuti i principali responsabili di una campagna diffamatoria sui social media contro Vinicius Jr alla vigilia del derby di Madrid del 29 settembre.

I quattro indagati avrebbero esortato altri sostenitori a recarsi al Metropolitano per rivolgere insulti razzisti e offensivi al giocatore. La conferma arriva direttamente dalla Polizia: "Hanno incitato i tifosi tramite i social network a recarsi allo stadio per pronunciare insulti a sfondo razziale". LaLiga aveva denunciato prima del derby fra l'Atletico Madrid e il Real Madrid i messaggi di odio e discriminazione presenti sui social nei confronti di Vinicus, chiedendo che venissero presi provvedimenti in merito alla campagna d'odio in atto contro il calciatore.

Il derby è poi andato in scena e terminato con il risultato di 1-1, ma anche qui non sono mancate le polemiche. La gara è stata infatti interrotta nel secondo tempo a causa del lancio di oggetti da parte degli ultras dell'Atletico nei confronti del portiere del Real Madrid, Thibaut Courtois. I Colchoneros sono stati sanzionati con la chiusura parziale dello stadio per 2 giornate e un'ammenda da 3.000 euro.