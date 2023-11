Tifosi Betis, pareggio amaro nel derby: “Tanto al Siviglia parlano solo di Europa League…”

I biancoverdi hanno avuto più volte chiare occasioni per fare più volte gol al Siviglia, ma solo Ayoce ci è riuscito nel secondo tempo. Poi il gran gol di Rakitic e il risultato non è più cambiato. Per Pellegrini, tecnico Betis, "Abbiamo giocato una grande partita, molto completa sia in difesa, dove è stato molto difficile per il Siviglia raggiungere la nostra area, sia per le occasioni che abbiamo creato, soprattutto nel primo tempo e alcune erano molto chiare, ma non abbiamo colpito", ha detto dopo il derby di Siviglia il tecnico di Santiago.