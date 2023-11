Siviglia e Betis si dividono il derby: il pareggio scontenta tutti

La squadra biancoverde, avanti in classifica rispetto ai rivali, perde ancora la chance di vincere il derby. Rakitic ha pareggiato la gara con un gran gol e la curva ha finito per chiedere le dimissioni della dirigenza del Siviglia dopo l'1-1 finale.

Il derby tra Siviglia e Betis, disputato allo stadio Ramón Sánchez-Pizjuán, si è concluso con un pareggio per 1-1 grazie alle reti arrivate nella ripresa. La sensazione è che i biancoverdi abbiano sprecato una grande occasione per tenere il vantafgio e conquistare i tre punti contro il Siviglia.

Dopo un primo tempo in cui il Betis ha fatto meglio, nella ripresa il Siviglia è uscito con un carattere migliore e questo ha permesso al croato Ivan Rakitic di pareggiare lo 0-1 ottenuto poco prima da Ayoze Pérez al 79'.

Il Sánchez-Pizjuán ha ospitato un nuovo derby tra gli eterni rivali sivigliani, arrivato con entrambe le squadre in dinamiche radicalmente diverse, con il Betis lanciato, imbattuto da undici partite, e il Siviglia in crisi, con problemi tecnici e societari, e anche con il suo allenatore Diego Alonso messo in discussione da gran parte dei tifosi critici anche verso la dirigenza. Tutto questo è sfociato nell'1-1 finale.