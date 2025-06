Tijjani Reijnders al Manchester City, ora è ufficiale: il comunicato del club

Attraverso un comunicato ufficiale sul proprio sito, il club allenato da Pep Guardiola ha annunciato l'acquisto dell'ormai ex centrocampista del Milan. "Il nazionale olandese, 26 anni, arriva dal Milan, dove ha trascorso le ultime due stagioni. Giocatore energico ma di classe, capace di giocare sia in ruolo offensivo che difensivo, Reijnders è stato nominato miglior centrocampista della Serie A nel 2024/25. Questo riconoscimento è arrivato dopo aver segnato 15 gol in 54 partite, più che raddoppiando il suo precedente miglior risultato in una singola stagione. Reijnders ha dimostrato un gioco eccezionale a tutto tondo in uno dei campionati più difficili d'Europa. Prima di trasferirsi al Milano, ha esordito da professionista nel PEC Zwolle, per poi diventare titolare nell'AZ Alkmaar. Dopo aver esordito con la nazionale maggiore olandese nel 2023, ha giocato tutte e sei le partite di Euro 2024, portando la sua nazione fino alle semifinali. Ora è disponibile per la selezione per la Coppa del Mondo per Club FIFA che si terrà negli Stati Uniti. Guardandolo giocare, saltano subito all'occhio compostezza ed eleganza con la palla. Durante la sua permanenza all'AZ Alkmaar e al Milan, ha ricoperto tutti i ruoli che si possono chiedere a un centrocampista centrale".