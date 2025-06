Guardiola si laurea: riconoscimento ad honoris causa nella sua Manchester

Ennesimo traguardo nella carriera per il trainer spagnolo che ai microfoni della stampa non ha nascosto l'emozione per il riconoscimento avuto in mattinata

Michele Massa 10 giugno - 12:57

Pep Guardiola ha ricevuto una laurea honoris causa dall'Università di Manchester. Al tecnico del City è stata riconosciuta la qualifica a seguito del suo straordinario contributo alla città in nove anni dentro e fuori dal campo di calcio. Tanta emozione per lo spagnolo, che ha commentato col sorriso il bel traguardo raggiunto.

L'emozione di Guardiola dopo la laurea, le sue parole d'amore per Manchester — GUARDIOLA E L'AMORE PER MANCHESTER - "Manchester significa tantissimo per me. Ho trascorso qui nove anni ed è diventata casa. La gente, la cultura, la mia incredibile squadra di calcio, i miei colleghi... è tutto così speciale per me e la mia famiglia. Quando sono arrivato qui nel 2016, non sapevo quanto tempo ci sarei rimasto. Il modo in cui questa città mi ha accolto ha reso tutto facile".

I RINGRAZIAMENTI -"Il mio tempo qui è stato meraviglioso. So quanto sia importante l'Università di Manchester per la nostra città. È sede di ricerca e ha una storia di scoperte. Quindi, sinceramente, essere onorato in questo modo da un'istituzione così stimata è una sensazione incredibile. Voglio ringraziare tutti all'Università di Manchester per questo momento e voglio ringraziare tutti al Manchester City per il loro costante supporto".

IL COMUNICATO -"Nel corso di una cerimonia tenutasi nella storica Whitworth Hall, il rettore dell'Università, Nazir Afzal, gli ha conferito una laurea honoris causa. Il riconoscimento è in onore non solo del suo successo sportivo, ma anche del suo lavoro di ispirazione al di fuori del calcio, anche attraverso la sua fondazione di famiglia, la Fondazione Guardiola".