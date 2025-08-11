Dall'allenamento ad un gol festeggiato con i tifosi: ecco come il Minnesota United e Make a Wish hanno realizzato il sogno di Tommy.

Federico Grimaldi 11 agosto 2025 (modifica il 11 agosto 2025 | 19:43)

Il calcio regala sogni ed il Minnesota United lo ha dimostrato ancora una volta. La franchigia americana ha collaborato con Make a Wish, una società senza scopo di lucro nel Minnesota, per realizzare il desiderio di Tommy Schweinitz, tifoso speciale del club. Il diciassettenne, infatti, ha affrontato una dura battaglia nella sua vita: dopo aver combattuto contro un cancro osseo ha deciso di amputarsi la gamba, per evitare che la malattia si diffondesse nel resto del corpo. E, così come nel 2024, il Minnesota United ha dedicato un momento importante alla speranza, la resilienza e la passione, per il calcio ma anche per la vita.

Make a Wish: il sogno di Tommy è diventato realtà — Il ragazzo ha vissuto un'esperienza unica: oltre ad aver firmato un contratto simbolico con la squadra, ha anche partecipato ad un allenamento insieme a mister Ramsey ed i suoi calciatori. Per di più, Tommy è anche sceso in campo alla vigilia del match tra Minnesota e Colorado Rapids. È stato presente al lancio della moneta, ha posato con la formazione titolare ed ha battuto il calcio d'inizio. Non solo, il giovane ragazzo è anche riuscito a segnare una rete: dopo il calcio d'inizio Tani Oluwaseyi gli ha servito l'assist per concludere in porta. L'estremo difensore Steffen non ha opposto resistenza, ma anche se il punteggio è rimasto invariato la serata è iniziata sicuramente nel migliore dei modi. Con un grande messaggio da parte del mondo dello sport.

La partita, ad ogni modo, non ha sorriso alla squadra di casa al termine del triplice fischio. I Colorado Rapids con due reti hanno superato l'esame Minnesota con la doppietta di Darren Yapi tra il sessantesimo ed il settantesimo minuto. A poco è servito il gol di Oluwaseyi al settantatreesimo. E nonostante il Minnesota abbia perso punti preziosi, siamo sicuri che non è la sconfitta la notizia più importante della sfida.