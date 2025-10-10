L'attaccante passato per il Torino si è anche complimentato con il nuovo leader della classifica marcatori della Nazionale

Filippo Montoli 10 ottobre - 10:03

L'Austria ha un nuovo capocannoniere all-time. Con il poker di giovedì sera al San Marino, Marko Arnautovic ha superato Toni Polster. L'ex Inter arriva a quota 45 gol in maglia rossa. Oltre ai meritati complimenti, l'ormai secondo goleador austriaco ha attaccato duramente la squadra avversaria. Dopo il 10-0, la piccola San Marino è stata definita da Polster "una squadra di pizzaioli".

Polster: "Complimenti a Marko, ma ai miei tempi non c'erano San Marino" — Non è di certo la prima volta che San Marino subisce una goleada e la Nazionale del piccolo Stato non è l'unica squadra internazionale a subire spesso tanti gol. In questa edizione delle Qualificazioni ai prossimi Mondiali si sono verificati già diversi risultati roboanti. Da quando la differenza reti incide fortemente sulla classifica finale, le squadre si tirano indietro sempre meno. Il caso della Norvegia è lampante in questo senso. Ma nella partita tra Austria e San Marino c'era anche un'altra motivazione, quella di rendere Arnautovic il miglior marcatore della storia della Nazionale.

I 4 gol realizzati nel 10-0 hanno permesso all'ex Inter di raggiungere questo importante traguardo e l'esultanza di tutta la rosa all'ultimo gol dell'attaccante ha dimostrato che l'obiettivo di serata era quello. Superato quindi Toni Polster, fermo a quota 44. L'ex attaccante, passato anche dal Torino, si è congratulato con Arnautovic: "Ha giocato più partite in Nazionale di me e si è sempre mantenuto in forma. Il fatto che sia rimasto per così tanto tempo un punto di riferimento della rosa è da elogiare".

Polster ha anche criticato duramente San Marino definendola una "squadra di pizzaioli". L'ex centravanti ha poi continuato dicendo che "non è una Nazionale e non può avere spazio sulla scena internazionale. Ai miei tempi non c'erano squadre così deboli". L'Austria con la vittoria sale in vetta solitaria nel Gruppo H, superando la Bosnia che ha pareggiato con Cipro.