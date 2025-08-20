Racconto delle sfide più iconiche di uno dei derby londinesi, in attesa della partita di venerdì, valevole per la seconda giornata di Premier

Giorgio Abbratozzato 20 agosto - 14:30

Venerdì si giocherà l'anticipo di Premier League tra West Ham e Chelsea, uno dei “London derbies” della Premier. Le due squadre avranno voglia di rivalsa dopo non aver vinto la partita della prima giornata del campionato inglese. Ripercorriamo le partite più iconiche degli ultimi anni, che per un motivo o per l'altro hanno segnato momenti che rimarranno nella storia.

Lo shock del 5 a 0 il 05 Maggio del 2024 — Due gol di Jackson, uno di Madueke, uno di Palmer e uno di Gallagher, il Chelsea ha dominato il derby sotto tutti i punti di vista. Il West Ham ha vissuto una stagione complicata riuscendo a salvarsi solo nelle ultime giornate. Questa partita può essere vista come un simbolo della stagione degli hammers. Il divario più ampio nella storia dei confronti tra queste due squadre si è registrato proprio in quella sfida. Il futuro per i Blues appare radioso: chiuderanno la stagione con la prestigiosa vittoria del mondiale per club.

Il 3 a 2 al 90esimo che mandò in paradiso il West Ham — Il West Ham ha battuto il Chelsea 3-2 grazie al gol decisivo di Yarmolenko all'89', frutto di una ripartenza fulminante conclusa dal tiro dell'attaccante ucraino. I padroni di casa avevano ribaltato il vantaggio siglato su rigore da willian con le reti di Soucek e Antonio. Il solito Willian è riuscito a pareggiare la partita, ma i Blues non sono riusciti a difendere la ripartenza fulminante degli hammers. La rete finale ha sancito la vittoria all'ultimo minuto, anche se purtroppo lo stadio era vuoto a causa del Covid.

La lotta del West Ham e il rigore di Paquetà — Il 20 agosto 2023 il West Ham conquista la prima vittoria stagionale battendo 3-1 il Chelsea al London Stadium, grazie ai gol di Aguerd, Antonio e Paquetà. Chukwuemeka aveva momentaneamente pareggiato per i Blues.

Gli Hammers hanno giocato in dieci gli ultimi 23 minuti per l'espulsione di Aguerd. Il Chelsea ha provato in ogni modo a vincerla con un possesso palla del 76%, un dato altissimo. Il rigore di Paquetà al 95esimo è stata una liberazione per l'ex Milan, che non stava vivendo un periodo semplice dopo esser stato indagato per scommesse.

Pulisic firma il finale del thriller al 90° — Il 24 aprile 2022, l'attuale giocatore del Milan, Christian Pulisic, ha scritto un finale di partita degno di un film di Nolan. Il Chelsea, allora guidato da Thomas Tuchel, ha provato per 90 minuti a vincere la partita, senza successo, poi è entrato Pulisic. Basterebbe questa frase per raccontare la partita, ma ecco qualche dato in più: più del doppio dei calci d'angolo, 67% di possesso palla contro il 33% degli Hammers, 26 tiri del Chelsea contro i 6 dei padroni di casa, oltre 700 passaggi completati contro 350.

Il goal più inaspettato che regala i 3 punti al West Ham — Arthur Masuaku, attualmente giocatore del Sunderland, ha deciso un derby di Londra in uno dei modi più inattesi. Il risultato era di 2-2 quando all'87esimo il subentrato della repubblica democratica del congo ha scoccato un tiro-cross dalla linea laterale che ha sorpreso il portiere Edouard Mendy. la scena è diventata virale su tutti i social, questo momento rimarrà impresso nella storia di queste due squadre.