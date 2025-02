Toppmöller: “Troppa frustrazione per le occasioni mancate”

Il tecnico del Francoforte , Dino Toppmöller, ha commentato la gara col Bayern Monaco al fischio finale. "Siamo partiti bene. Siamo stati coraggiosi, abbiamo pressato alto e subito abbiamo avuto la nostra prima buona occasione con Heki". Ha proseguito sottolineando l'importanza di sfruttare occasioni come queste, affermando: " Se vuoi ottenere qualcosa a Monaco e ribaltare la situazione a tuo favore, devi fare il massimo delle occasioni come quella" .

Toppmöller ha riconosciuto il dominio del Bayern: "Dopo 15 minuti, i nostri avversari hanno preso il controllo del gioco e sono stati molto dominanti e ordinati nel loro gioco". Nonostante ciò, il tecnico ha evidenziato la prestazione della sua squadra, dicendo: "È stato un periodo incredibilmente impressionante per noi, durante il quale siamo riusciti a mantenere il punteggio sullo 0-0 per un lungo periodo, il che ha reso ancora più frustrante subire il primo gol poco prima dell'intervallo."

Le occasioni sprecate e i gol subiti nel secondo tempo

Nel secondo tempo, il Francoforte ha avuto un'altra opportunità che, però, non è stata sfruttata. Toppmöller ha detto: "Abbiamo avuto un'altra buona occasione all'inizio del secondo tempo, che non siamo riusciti a sfruttare." Ha poi espresso frustrazione per i gol subiti: "Siamo frustrati per il modo in cui abbiamo preso il secondo e il terzo gol dopo aver perso il pallone. Abbiamo oltrepassato troppo spesso la linea tra coraggio e ingenuità."