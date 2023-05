Torres e la lite con Arbeloa nel derby di Madrid: “Difenderò sempre i miei, contro tutto e tutti”

Dopo quanto accaduto, Fernando Torres ha rotto il silenzio in un'intervista al sito del club. " È stato un errore addentrarsi in quelle continue provocazioni che avevamo subìto fin dalle partite precedenti", ha commentato.

"Non mi piace vedermi così, non mi rappresenta. Non è quello che voglio trasmettere ai ragazzi e ammetto il mio errore, ma quello che mi è chiaro è che difenderò sempre i miei ragazzi. Contro tutto e contro tutti e quando vedo situazioni che considero ingiuste, vado avanti con i miei e li difendo assumendone le conseguenze".

Si è rammaricato che la sua prestazione e quella di Arbeloa abbiano offuscato la partita: " Quello che mi rattrista di più è che della partita non si parli e tutto ciò ha sporcato il pareggio. Ammetto l'errore, sono un allenatore giovane e voglio imparare. Mi aiuterà per il futuro, ma per il mio club andrò sempre fino in fondo".