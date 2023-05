Real-Atletico, il “conto” del derby giovanile: Arbeloa tutto ok, Fernando Torres 1 giornata di stop

La rissa tra Álvaro Arbeloa e Fernando Torres nei quarti di finale del campionato giovanile spagnolo si è conclusa con l'allenatore dei colchoneros sanzionato per un turno. Per l'allenatore merengue, invece, tutto liscio...

Fernando Torres espulso per aver spinto Álvaro Arbeloa

Álvaro Arbeloa, non essendo stato espulso, non ha ricevuto sanzioni di alcun genere. Nonostante ci siano stati insulti da entrambe le parti, solo il Nino torres è stato punito, in quanto è stato l'unico a finire negli spogliatoi prima della fine del match.