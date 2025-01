Tottenham, commozione cerebrale per Bentancur. Ecco quante partite salterà

Il Tottenham e Rodrigo Bentancur possono tirare un sospiro di sollievo. Dopo gli accertamenti del caso, per il centrocampista uruguaiano si tratta di una commozione cerebrale in seguito alla caduta a terra neigli ultimi minuti del match di mercoledì 8 gennaio contro il Liverpool in EFL Cup . L'ex Juventus si era accasciato a terra, facendo spaventare i suoi compagni di squadra, gli avversari e tutto lo stadio. Attimi di apprensione e applausi del pubblico per il ragazzo che aveva lasciato lo stadio in barella ed era stato portato in ospedale per ulteriori approfondimenti. Bentancur sta bene ma salterà le prossime due settimane di match da protocollo quando ci sono questo tipo di eventi.

Durante il match, il centrocampista è caduto dopo essersi chinato per un colpo di testa ma, non essendosi rialzato immediatamente, i suoi compagni di squadra si sono precipitati in suo aiuto prima che ricevesse cure mediche dai nostri paramedici per circa 10 minuti. Considerato incapace di continuare, è stato portato via in barella e sostituito da Brennan Johnson, prima di essere portato in ospedale per ulteriori osservazioni.