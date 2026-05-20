Una stagione di caos tra cambi in panchina e risultati disastrosi, ora il Tottenham si gioca la permanenza: contro l'Everton, serve solo vincere
Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione
Da campioni della scorsa Europa League all'ombra di una clamorosa retrocessione: il futuro del Tottenham in Premier League si deciderà negli ultimi novanta minuti di campionato in casa contro l'Everton, dove in un modo o nell'altro si chiuderà alla stagione da incubo degli Spurs.
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Il caos in panchinaNonostante la vittoria del'Europa League, il Tottenham esonerava l'allora allenatore Ange Postecoglou a causa dello scorso piazzamento al diciasettesimo posto in campionato, chiamando così sulla panchina Thomas Frank nel giugno 2025. La sua stagione inizia con tre vittorie nelle prime quattro giornate, salvo poi crollare vertiginosamente in autunno: all'inizio del 2026, la sua squadra non vince più una partita e dopo le sconfitte pesanti con Manchester United e Newcastle, la società decide di esonerare Frank a febbraio dopo 38 partite, 13 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte.
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Le combinazioni salvezzaDomenica il Tottenham ospita l'Everton per l'ultima gara di campionato e una vittoria chiuderebbe i conti, mentre in caso di pareggio e di trionfo del West Ham, a quel punto tutto dipenderebbe dalla differenza reti, in favore degli Spurs con -10 contro i -22 degli Hammers, rendendo quasi impossibile il sorpasso avversario. È un'eventuale sconfitta che invece condannerebbe la squadra di De Zerbi, a maggior ragione se il West Ham dovesse vincere contro il Leeds, mentre nel caso gli Spurs e gli Hammers dovessero cadere entrambe, sarebbe comunque il Tottenham a rimanere davanti.
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