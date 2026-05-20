Da campioni della scorsa Europa League all'ombra di una clamorosa retrocessione: il futuro del Tottenham in Premier League si deciderà negli ultimi novanta minuti di campionato in casa contro l'Everton, dove in un modo o nell'altro si chiuderà alla stagione da incubo degli Spurs.

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Il caos in panchina

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Nonostante la vittoria del'Europa League, il Tottenham esonerava l'allora allenatorea causa dello scorso piazzamento al diciasettesimo posto in campionato, chiamando così sulla panchinanel giugno 2025. La sua stagione inizia con tre vittorie nelle prime quattro giornate, salvo poivertiginosamente in autunno: all'inizio del 2026, la sua squadra non vince più una partita e dopo lepesanti con, la società decide diFrank a febbraio dopo 38 partite, 13 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte.Gli subentra, reduce dall'esonero con la, firmando un contratto fino al termine della stagione. Il suo esordio coincide con la sentitissima sfida con l'che il Tottenham esce sconfitto perin casa. Dopo cinque gare di campionato senza vittoria, Tudor presenta lein comune accordo con la società, lasciando gli Spurs al. Al suo posto arriva, a fine marzo, riaggiustando leggermente la situazione con una media dia gara, ma non togliendo il Tottenham del tutto dai guai.

LONDRA, INGHILTERRA - 18 APRILE 2026: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham, durante la gara di Premier League tra gli Spurs e il Brighton al Tottenham Hotspur Stadium. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Le combinazioni salvezza

Domenica il Tottenham ospita l'per l'ultima gara di campionato e unachiuderebbe i conti, mentre in caso di pareggio e di trionfo del, a quel punto tutto dipenderebbe dalla, in favore degli Spurs concontro idegli Hammers, rendendo quasi impossibile il sorpasso avversario. È un'eventualeche invece condannerebbe la squadra di De Zerbi, a maggior ragione se il West Ham dovesse vincere contro il Leeds, mentre nel caso gli Spurs e gli Hammers dovessero cadere, sarebbe comunque il Tottenham a rimanere

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