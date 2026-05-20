Una stagione di caos tra cambi in panchina e risultati disastrosi, ora il Tottenham si gioca la permanenza: contro l'Everton, serve solo vincere

Alex Bianchi
Aston Villa v Tottenham Hotspur - Premier League

Il Tottenham vince in casa dell'Aston Villa ed esce dalla zona retrocessione

Da campioni della scorsa Europa League all'ombra di una clamorosa retrocessione: il futuro del Tottenham in Premier League si deciderà negli ultimi novanta minuti di campionato in casa contro l'Everton, dove in un modo o nell'altro si chiuderà alla stagione da incubo degli Spurs.

Tottenham Hotspur v Nottingham Forest - Premier League

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Il caos in panchina

Nonostante la vittoria del'Europa League, il Tottenham esonerava l'allora allenatore Ange Postecoglou a causa dello scorso piazzamento al diciasettesimo posto in campionato, chiamando così sulla panchina Thomas Frank nel giugno 2025. La sua stagione inizia con tre vittorie nelle prime quattro giornate, salvo poi crollare vertiginosamente in autunno: all'inizio del 2026, la sua squadra non vince più una partita e dopo le sconfitte pesanti con Manchester United e Newcastle, la società decide di esonerare Frank a febbraio dopo 38 partite, 13 vittorie, 11 pareggi e 14 sconfitte.
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Gli subentra Igor Tudor, reduce dall'esonero con la Juventus, firmando un contratto fino al termine della stagione. Il suo esordio coincide con la sentitissima sfida con l'Arsenal che il Tottenham esce sconfitto per 4-1 in casa. Dopo cinque gare di campionato senza vittoria, Tudor presenta le dimissioni in comune accordo con la società, lasciando gli Spurs al diciassettesimo posto. Al suo posto arriva Roberto De Zerbi, a fine marzo, riaggiustando leggermente la situazione con una media di 1,60 punti a gara, ma non togliendo il Tottenham del tutto dai guai.

Tottenham Hotspur v Brighton &amp; Hove Albion - Premier League
LONDRA, INGHILTERRA - 18 APRILE 2026: Roberto De Zerbi, allenatore del Tottenham, durante la gara di Premier League tra gli Spurs e il Brighton al Tottenham Hotspur Stadium. (Foto di Alex Pantling/Getty Images)

Le combinazioni salvezza

Domenica il Tottenham ospita l'Everton per l'ultima gara di campionato e una vittoria chiuderebbe i conti, mentre in caso di pareggio e di trionfo del West Ham, a quel punto tutto dipenderebbe dalla differenza reti, in favore degli Spurs con -10 contro i -22 degli Hammers, rendendo quasi impossibile il sorpasso avversario. È un'eventuale sconfitta che invece condannerebbe la squadra di De Zerbi, a maggior ragione se il West Ham dovesse vincere contro il Leeds, mentre nel caso gli Spurs e gli Hammers dovessero cadere entrambe, sarebbe comunque il Tottenham a rimanere davanti.

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